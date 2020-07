3 laptops para estudiantes con diseños compactos para este regreso a clases

En este próximo regreso a clases, necesitarás de una laptop para llevar a cabo todas tus tareas. Conoce algunas recomendaciones de laptops para estudiantes.

Laptops para estudiantes

Escoger tu nueva aliada para el regreso a clases puede convertirse en un problema frustrante. No solo porque existe una gran cantidad de opciones en el mercado, sino porque es difícil saber exactamente lo que necesitamos cuando estamos en búsqueda de laptops para estudiantes.



En términos generales, cuando estás en la escuela no se requiere de una laptop que cumpla con características técnicas muy complejas. Esto es porque solo se usan programas de paqueterías básicas de Office como Word, Excel o Power Point para realizar algunos proyectos y presentaciones. O en su defecto, para hacer búsquedas en Internet.



El primer paso para poder escoger tu laptop ideal será pensar en tus necesidades y las actividades que realizas. No es lo mismo una laptop para realizar investigaciones y anotaciones, que una para quienes son estudiantes de carreras como diseño gráfico, en la que sí necesitas de una laptop que soporte programas de mayor rendimiento.

Laptops para estudiantes

Por ello, ASUS te comparte 3 laptops de tecnología avanzada y con diseños compactos, que son las mejores opciones para cada tipo de estudiantes, de acuerdo con su nivel de uso:

VivoBook S para uso avanzado: Diseñada para jóvenes creadores de la era digital, VivoBook S 14/15 rompe con el estereotipo de la clásicas laptop y se convierte en una notebook colorida con un desempeño elevado, que sin duda querrás tener en este regreso a clases.

Si el uso que le darás a tu portátil requiere de programas complejos esta laptop te dará un gran rendimiento gracias a sus procesadores de alto desempeño, que te ayudarán en tus tareas más complicadas. Cuenta además con 8GB de RAM que evitarán las pantallas congeladas, y podrás disfrutar de mayor velocidad, gracias a su almacenamiento de estado sólido.

Estas laptops, además de tener un diseño moderno, colorido y elegante, cuentan con características tecnológicas avanzadas como cámara IR que funciona de manera fluida con el feature de reconocimiento facial de Windows Home; Pantalla NanoEdge de 14 o 15 pulgadas, de alta definición, que te dará la sensación de un campo visual más amplio; audio certificado por Harman Kardon; y en algunos modelos, el ScreenPad 2.0, una segunda pantalla táctil en el mousepad con la que podrás correr diferentes apps y programas al mismo tiempo, como Spotify y Netflix.



2. VivoBook para uso medio: Si buscas resaltar tu personalidad con una laptop colorida y potente, ¡ASUS Vivobook será tu mejor opción! Creada como una laptop para estudiar y para entretenerse, VivoBook cuenta con las mejores especificaciones para cubrir tus necesidades escolares, pero también para ver películas y videos. Lo mejor de todo es que las puedes encontrar en diferentes colores brillantes y expresivos, que van desde blanco, verde, rojo, azul y plata.







Tal como sucede con los modelos VivoBook S, esta laptop también cuenta con una pantalla NanoEdge de bisel ultradelgado, la cual hace que el campo visual sea más amplio y cómodo; además, al ser antirreflejante, ayuda a que los ojos no se cansen durante largas sesiones de uso.

Al ser pensadas para estudiantes, las laptop ASUS VivoBook también tienen un peso ligero de alrededor de 1.6 kg, y un diseño delgado de solo 19.5 mm, que las permite llevar a cualquier lado, ya sea en tu bolsa o mochila, sin que resulten molestas.

A diferencia de su hermana mayor, la VivoBook S, esta laptop no cuenta con ScreenPad 2.0, pero podrás encontrarla con almacenamientos híbridos que le dan la rapidez del SSD, y la seguridad de un disco mecánico con protección anti golpes, que mantendrá tu información intacta. ¡Además, puedes personalizarlas con sus stickers incluidos!

3. Chromebook para uso básico: Cuando se trata de tener una laptop que llevarás a todos lados, sabes que definitivamente tendrá que ser resistente y deberá proteger tu información. Por ello, ASUS diseñó las nuevas Chromebook CX202 con una infinidad de funciones que aseguran una extensa durabilidad y respaldo.









Características:

Giro de tecnología: Sorpréndete con su bisagra plana de 180° que permite recostar totalmente tu laptop.

Sorpréndete con su bisagra plana de 180° que permite recostar totalmente tu laptop. Almacenamiento en Nube: Membresía de Google One de 12 meses y 100 GB en Google Drive, Gmail y Google Photos para que tengas tu información siempre segura.

Membresía de Google One de 12 meses y 100 GB en Google Drive, Gmail y Google Photos para que tengas tu información siempre segura. Máxima resistencia: Bordes y esquinas exteriores protegidas por un resistente parachoques de goma que soporta golpes y caídas.

Bordes y esquinas exteriores protegidas por un resistente parachoques de goma que soporta golpes y caídas. Resistente a líquidos: Teclado resistente a accidentes con líquidos de hasta 66 ml, sin causar daños. Limpia, deja secar y ASUS Chromebook C202XA estará lista para comenzar.

Teclado resistente a accidentes con líquidos de hasta 66 ml, sin causar daños. Limpia, deja secar y ASUS Chromebook C202XA estará lista para comenzar. Alta resistencia: Diseñada para superar los exigentes estándares de durabilidad MIL-STD-810G de grado militar, soporta caídas ocasionales de hasta 90 cm; más que la altura estándar del escritorio.

Diseñada para superar los exigentes estándares de durabilidad MIL-STD-810G de grado militar, soporta caídas ocasionales de hasta 90 cm; más que la altura estándar del escritorio. Pantalla antirreflejante: Su pantalla HD de 11.6 pulgadas cuenta con un recubrimiento antideslumbrante para garantizar una experiencia visual cómoda y que cuida tus ojos.

Primero que nada, hay que dejar muy claro que este tipo de laptops no funcionan de igual manera que otras, ya que utilizan un sistema operativo Chrome OS, creado por Google, que, a diferencia de Windows, está pensado para utilizarse conectado a Internet la mayor parte del tiempo. Esto también quiere decir que tu información se quedará en la nube, lo cual ayuda ante cualquier daño que pueda sufrir tu laptop. Aunque bien, para evitar cualquier accidente, ASUS dio a sus Chromebook un parachoques de goma completo, que protege el equipo ante cualquier caída; teclado resistente a derrames; y puertos ultrarresistentes, por lo que te podrás sentir protegido bajo cualquier golpe y caída cotidiana.



Lo mejor de esta laptop, además de que son pequeñas, es que no dejan de tener características de última tecnología como una bisagra plana de 180° que permite recostar totalmente tu laptop, o pantalla de 11.6 pulgadas anti reflejante, que cuida tus ojos para trabajar durante horas.

Disponibilidad

ASUS VivoBook S, VivoBook y Chromebook, ya están disponibles y podrás encontrarlas en:

VivoBook S: Best Buy, Costco, Liverpool, Palacio de Hierro, y Amazon

VivoBook: Best Buy, Walmart, Elektra y Sanborns

Chromebook: OfficeMax