Nueva línea de laptops ASUS ProArt StudioBook para creadores de contenido

La nueva línea de laptops ASUS ProArt StudioBook son las más potentes gráficamente y están diseñadas para creadores de contenido.

Durante muchos años, los creadores de contenido han tenido grandes dificultades para encontrar una laptop que se ajuste a sus necesidades, orillándose a adquirir laptops gamer para poder contar con una herramienta de trabajo poderosa. Sin embargo, esto no siempre les resulta de la mejor manera, ya sea porque no son del todo portátiles o porque no cuentan con una laptop que refleje su personalidad.

Pero, tal como lo ha hecho antes, ASUS nos sigue sorprendiendo con sus nuevos lanzamientos y logró otorgar una nueva opción para creadores en este 2020, gracias a la nueva serie de portátiles ProArt StudioBook, que la compañía taiwanesa dio a conocer en México.

Diseñada para profesionales de los gráficos, artistas digitales, animadores, y programadores, esta nueva serie incluye las nuevas laptops ProArt StudioBook Pro 17 y ProArt StudioBook 15 y ofrece soluciones profesionales para la amplia gama de necesidades creativas de los creadores de contenido y les brinda el poder de crear en donde quiera que estén.

ProArt StudioBook Pro 17 (W700): Potencia y gráficos en una portátil elegante

Teniendo en cuenta que los creadores son cada vez más móviles, y sabiendo que el hardware más poderoso generalmente se encuentra tradicionalmente en las voluminosas computadoras de escritorio, ASUS dio un nuevo giro a las laptops para creadores con la nueva ProArt StudioBook Pro 17; una laptop gráficamente potente que libera a los creadores de las limitaciones de las computadoras de escritorio y que da acceso a la potencia de las workstations, en dondequiera que estén.

Con tecnología de gráficos Quadro RTX 3000, ProArt StudioBook Pro 17 (W700) es el modelo insignia la nueva línea de laptops RTX Studio, diseñada para los usuarios creativos y técnicos más exigentes. Además, ofrece una potencia y portabilidad extremas para quienes trabajan con producción virtual en vivo, análisis de datos, diseño y simulación, y otras cargas de trabajo pesadas de datos para crear contenido asombroso e inmersivo de manera rápida y eficiente desde cualquier ubicación.

La GPU Quadro RTX proporciona a los usuarios más núcleos CUDA, permitiendo la visualización en tiempo real del sombreado ambiental y los efectos de iluminación, con una reproducción ultrasuave y ultrarrápida de animaciones, y su procesador Intel® Xeon® E-2276M te dará trabajo continuo durante horas y mejoras en el proceso serial de renders.

Para igualar esta impresionante potencia gráfica se necesita una pantalla impresionante que cumpla con los estrictos requisitos de los creadores en cuanto a precisión y detalle del color. Por ello ASUS otorgó a la nueva ProArt StudioBook Pro 17 una pantalla WUXGA de 17 pulgadas con bisel NanoEdge de cuatro bordes, con certificación Pantone® y relación 16:10 para mejorar la distribución de espacio de herramientas especializadas.













Para los creativos, el software es clave, por lo que ASUS probó e invirtió en procesos integrales de certificación de proveedores de software independientes para garantizar que los usuarios disfruten de la mejor experiencia con aplicaciones de software profesionales.

Disponibilidad

ASUS ProArt StudioBook Pro 17 (W700) ya está disponible en México y podrás encontrarla en Best Buy y Liverpool.

ProArt StudioBook 15 (H500)

La laptop más compacta para creadores profesionales

Los creadores son una comunidad diversa, y la serie ProArt StudioBook está diseñada para reconocer esta diversidad con modelos para satisfacer una amplia gama de requisitos creativos, permitiendo a los creadores explotar todo su potencial.

ProArt StudioBook 15 (H500) ofrece un rendimiento extremo, en una laptop ultra compacta con la que los usuarios podrán editar y renderizar archivos gracias a sus potentes gráficos NVIDIA® GeForce RTX ™ 2060 de nivel profesional, y con la ayuda de la potencia de su Procesador Intel® Core™ i7 que permite agilizar los procesos de creación de contenidos.

Además, ProArt StudioBook 15 está diseñada para funcionar a plena carga sin la necesidad de reducir la velocidad de la CPU o GPU, siendo increíblemente confiable incluso para las cargas de trabajo más difíciles.

Los creadores necesitan imágenes fuera de lo común. Por ello, ASUS otorgó a esta laptop de un panel UHD 4K validado por PANTONE®, de 15.6 pulgadas con bisel NanoEdge, que garantiza imágenes perfectas en píxeles en todo momento, un color excepcionalmente preciso, una amplia gama de 97% DCI-P3, y una relación pantalla-cuerpo del 92%. Todo ello dentro de una carcasa de aleación de magnesio con diseño tipo panal para mejorar la resistencia y disipación de calor.









En términos de conectividad esta laptop también ofrece lo que cualquier desarrollador de contenido requiere, pues cuenta con puertos HDMI para ampliar la experiencia, puertos USB de tipo A y C, Gen 1 y 2, y conectividad Wi-Fi 6 (802.11ax) que proporcionan una conectividad versátil y la capacidad de transferir fácilmente archivos pesados.

Disponibilidad

ProArt StudioBook 15 (H500) ya está disponible en México y podrás encontrarla en Liverpool y Palacio de Hierro.

Para el toque creativo definitivo, ambas laptops de la línea de ASUS ProArt StudioBook cuentan acabado Star Grey que les da un aspecto elegante y moderno con el estilo que requieren para trabajar en donde sea.

Conoce sus especificaciones:



ProArt StudioBook Pro 17 (W700)

El poder de crear: Gran poder gracias a su tarjeta gráfica NVIDIA® Quadro® RTX 3000 Max-Q. ideal para desarrolladores de contenido cinematográfico, animadores y programadores.

Gran poder gracias a su tarjeta gráfica NVIDIA® Quadro® RTX 3000 Max-Q. ideal para desarrolladores de contenido cinematográfico, animadores y programadores. Gran almacenamiento: 1TB de almacenamiento sólido con NVMe™ PCIe® 4 veces más veloz que un disco tradicional, para que guardes lo que requieras, con una mejoría en la velocidad de acceso.

1TB de almacenamiento sólido con NVMe™ PCIe® 4 veces más veloz que un disco tradicional, para que guardes lo que requieras, con una mejoría en la velocidad de acceso. Llévala al límite: Posibilidad de expansión hasta 4TB, y hasta 64GB en memoria.

Posibilidad de expansión hasta 4TB, y hasta 64GB en memoria. Máximo desempeño: Disfruta del poder de Procesador Intel® Xeon® E-2276M que te dará trabajo continuo durante horas y mejoras en el proceso serial de renders.

Disfruta del poder de Procesador Intel® Xeon® E-2276M que te dará trabajo continuo durante horas y mejoras en el proceso serial de renders. Seguridad al máximo: Con Windows 10 Pro para protección empresarial y TPM que protegerá tu información desde los componentes.

Con Windows 10 Pro para protección empresarial y TPM que protegerá tu información desde los componentes. Encripta tus datos: Ten la seguridad de tus datos personales con Bit locker.

Conexiones rápidas: Siente la velocidad de Wi-Fi 6 para una conectividad más estable.

Ten la seguridad de tus datos personales con Bit locker. Conexiones rápidas: Siente la velocidad de Wi-Fi 6 para una conectividad más estable. Diseño y elegancia: Carcasa de aleación de magnesio con certificación militar ML-STD810G, diseño tipo panal para mejorar la resistencia y disipación de calor, en una laptop elegante y ultra portátil de solo 2.39kg.

Carcasa de aleación de magnesio con certificación militar ML-STD810G, diseño tipo panal para mejorar la resistencia y disipación de calor, en una laptop elegante y ultra portátil de solo 2.39kg. Thunderbolt: puerto para transferencia de archivos hasta 4 veces más rápido que un puerto tipo C 3.1

ProArt StudioBook 15 (H500)

El poder de crear: Sus Gráficos Nvidia® GeForce RTX® 2060 Studio son ideales para desarrolladores, animadores y programadores.

Alto desempeño: Siente la potencia de su Procesador Intel® Core™ i7 que permite potenciar su rendimiento y agiliza los procesos de creación de contenidos.

Gran almacenamiento: 1TB de almacenamiento sólido con NVMe™ PCIe® 4 veces más veloz que un disco tradicional, para que guardes lo que requieras, con una mejoría en la velocidad de acceso.

Seguridad al máximo: Con Windows 10 Pro para protección empresarial y TPM que protegerá tu información desde los componentes.

Encripta tus datos: Ten la seguridad de tus datos personales con Bit locker.

Conexiones rápidas: Siente la velocidad de Wi-Fi 6 para una conectividad más estable.