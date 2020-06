Laptops para el día del padre, de acuerdo a su personalidad

¿Tienes un papá gamer y no sabes qué regalarle? ¿O quizás es creativo? ASUS te comparte 4 laptops para regalar el día del padre.

¿No odias dar regalos en algunas ocasiones? Tener la idea del regalo perfecto para el día del padre a veces puede volverse tedioso y complicado. Preguntas a tus hermanos, familiares y amigos para tener algunas ideas y, en el peor de los casos, terminas escogiendo un par de calcetines de figuritas, carteras, tazas con chocolates o una corbata que jamás se pondrá.

Así, la situación de escoger un regalo pasa de ser algo significativo a algo incómodo. Tanto porque hay muchas opciones de las cuales no sabemos escoger, tanto porque no sabemos si es un regalo que le va a gustar.

Laptops ASUS día del padre

Si tienes un #GeekDad, o un papá que le gusta la tecnología, elegir un regalo para él en este día del padre es una tarea mucho más sencilla. Por ello en ASUS te recomendamos 4 laptops 2020 que puedes regalarle acorde a su personalidad.

Para el Papá Gamer, elige TUF

Sí, seguro tu papá se la pasa todas las noches pegado a sus consolas de videojuegos o viendo videos en YouTube para conocer los últimos consejos para jugar en Battle Royale o AAA. Si esto te suena conocido, entonces la ASUS TUF es el regalo que no te puede faltar.

ASUS TUF es la laptop gamer más accesible, en términos económicos, y la más potente en comparación de otras del mercado en su mismo rango de precio. La podrás encontrar en diferentes modelos enfocados a gamers diferentes, dependiendo del objetivo. Por ejemplo, TUF FX505DY, que es una maravilla para quienes buscan valor y funcionalidad; o la FX505DT que tiene una excelente fluidez a la hora del juego, y que sobrepasa cualquier expectativa.

Ambas laptops cuentan con almacenamiento híbrido, se pueden expandir hasta 32G de RAM y, a pesar de tener un precio menor no descuidan ni el desempeño ni el diseño.

Para el Papá Tech, ZenBook Duo

Si tienes un papá Tech, seguramente no le puede faltar ningún tipo de gadget innovador. Y seguramente, es papá diseñador, cineasta o músico, así que ten por seguro que te dará un cachito más grande de su herencia si le das una herramienta poderosa que le ayude en su trabajo, y que además lo haga verse vanguardista y a la moda: ASUS ZenBook Duo UX481.



ASUS ZenBook Duo es una laptop que anuncia una nueva era de diseño de laptops de lujo compactas con una carcasa elegante y un exclusivo diseño. ¡Pero no solo eso! Cuenta con procesadores Intel y las memorias más rápidas de su clase, que la convierten en una laptop tanto para uso diario, en tareas comunes, como para creadores de contenido, programadores, diseñadores, o productores de sonido. Además, tiene una doble pantalla ScreenPad™ Plus, táctil, de resolución 4K, que permite llevar su creatividad a un nuevo nivel.

Para el Papá Cool, VivoBook





Nadie habla de lo cool que pueden ser sus papás, pero entre todos los tipos este papá es una joya.

Es un nuevo tipo de papá que surge de las entrañas de las redes sociales para convertirse en el nuevo Youtuber de moda o que le encanta crear y compartir contenidos en internet, nada más porque sí, porque puede y porque quiere. Si tu papá es así entonces la ASUS VivoBook es ideal para él.

Con la laptop ASUS VivoBook podrá grabar sus rutinas de ejercicio, mirar videos o películas y al mismo tiempo hacer búsquedas en internet.

Si hay algo que nos encanta de estas laptops es que están pensadas para ser utilizadas todos los días, por lo que uno que otro día podrás pedírsela prestada para hacer tu tarea o hacer videollamadas con tus amigos.

Además, en algunos modelos, podrás disfrutar del ScreenPad 2.0; una segunda pantalla táctil en el mousepad con la que podrás correr diferentes apps y programas al mismo tiempo.

Para el Papá Principiante, ASUS Laptop

¿Tu papá te pide que le pongas “el Netflix”, o quizás quiere saber si hay un virus en su celular? No es sorpresa que, para muchos papás, el tener un acercamiento a las nuevas tecnologías puede asustarles un poco.

Por eso, qué mejor que darle su propia laptop ASUS para que pueda tener un acercamiento a la tecnología con un equipo portátil, cómodo y confiable.

La laptop ASUS tiene una pantalla NanoEdge para darle una sensación de inmersión, y es anti reflejante, por lo que podrá cuidar sus ojos mientras mira videos y hace búsquedas en internet.

También, en los modelos que llevan un almacenamiento mecánico, se cuenta con una protección de impacto, así que si se cae o le da unos cuantos golpes, no perderá su información.

Todas estas laptops están diseñadas con la última tecnología de ASUS, y están certificadas contra impactos. Además, los modelos más recientes con procesadores de última generación; cuentan con tecnología in-house de la empresa, que te otorgan muchos features nuevos en su nueva app preinstalada MyASUS.

Puedes encontrarlos en diferentes tiendas autorizadas, aquí te dejamos algunos links: TUF FX505DY, TUF FX505DT, Zenbook Duo, ASUS Vivobook, ASUS laptop.