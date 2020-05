Laptop para trabajar y estudiar desde casa sin olvidar el entretenimiento y los eSports

Conoce un par de Laptops ideales para trabajar o estudiar desde casa sin olvidar el entretenimiento y la movilidad que ofrecen.

Impulsado por su gran innovación, Lenovo cuenta con una gama de equipos versátiles y adaptables a las necesidades de cada usuario ya sea para trabajar, estudiar o entretenerse en cualquier lugar.

Trabajar desde casa, o el home office, es una práctica que ha ido a la alza en los últimos años. Según estudios el 57% de las empresas hoy emplean habitualmente el home office, dentro de estas empresas el 37% de los empleados pertenecen a la generación millennial y el 75% de ellos prefieren trabajar desde casa, ya que sienten que pueden rendir mejor y por más horas que desde una oficina convencional.

Con esta tendencia a la alza, y con la situación que se vive en la actualidad es importante que cuenten con equipos altamente funcionales, versátiles y con capacidad de fácil transporte para trabajar ya sea en una oficina o de forma remota.

Laptop para trabajar

Lenovo cuenta con equipos para satisfacer todo tipo de necesidades laborales, de estudio y de entretenimiento que los hacen excelentes opciones. Los equipos Yoga S940, Idea Centre A340 All In One, y Legion Y740 son muestra del beneficio que pueden sacar sus usuarios sin importar el oficio, ambiente laboral o interés de entretenimiento como los videojuegos, ya que para cada uno existe el equipo ideal.

La laptop Yoga S940 es muy cómoda por su fácil transporte ya que su peso comienza a partir de 1,2 kg y 12,2 mm de grosor, sin sacrificar espacio de pantalla pues tiene bordes delgados. Además es muy segura por las características de privacidad que detectan cuando el usuario se aleja, y hace que la pantalla se oscurezca automáticamente mientras que guarda el contenido protegiendo así tanto la privacidad como el trabajo de los usuarios.

El equipo es además inteligente lo cual permite al usuario tener un asistente virtual, pues con sus características de Inteligencia Artificial se anticipa a las necesidad del usuario por medio de un seguimiento ocular.

No por ser ultra compacta, la computadora compromete potencia, pues incluye hasta el procesamiento Intel® Core™ más reciente en muchos de sus modelos y hasta 17 horas de autonomía de la batería si se opta por la pantalla FHD. El equipo ofrece la máxima experiencia en color y nitidez de hasta 4K gracias a su pantalla HDR VESA400 de 35,56 cm (14″) con bordes ultrafinos en la gran mayoría de sus modelos.

La IdeaCentre A340 All In One, es una PC para el hogar de alta capacidad que es ideal para compartir con la familia. Cuenta con una amplia memoria pues su unidad de estado sólido es de hasta 256 GB, puede almacenar todas las películas, fotos y música de la familia. Cuenta con una amplia variedad de puertos que hacen al equipo más funcional como una salida HDMI para conectar otra pantalla en caso de ser necesario.

La seguridad es importante y es por eso que el sistema TrueBlock permite que se pueda cerrar la cámara web cuando sea. Su funcionalidad permite tener un asistente al contar con Cortana para realizar múltiples tareas. Finalmente no por ser una PC se tiene que sacrificar el diseño, la Idea Centre A340 es elegante y cuenta con un soporte moderno y pantalla de marco fino. La pantalla FHD de 23,8”, permite ver detalles asombrosos. Además, con la pantalla táctil opcional se puede pulsar o arrastrar archivos directamente en la pantalla. La pantalla es totalmente ajustable y se puede inclinar gracias a su soporte al ángulo perfecto, siendo éste un equipo realmente adaptable para todas las personalidades de una familia.

Con Lenovo Legion Y740 los jóvenes pueden obtener lo más avanzado y combinar su vida laboral con el entretenimiento. La pantalla es de 15,6” y proporciona una experiencia visual casi sin bordes, gracias a los biseles que son considerablemente más delgados.

Aumentando a la experiencia envolvente existe la tecnología opcional NVIDIA® G-SYNC™ y Dolby® Vision™ High Dynamic Range. Los gamers o practicantes de eSports podrán sentirse respaladados al saber que cuentan con un hardware de alto rendimiento que puede incluir hasta lo más reciente de Intel® y NVIDIA® teniendo así la potencia suficiente para manejar los exigentes juegos AAA.

El diseño de esta laptop es pensado en quienes utilizarán el equipo tanto para trabajar como para practicar videojuegos o eSports en su tiempo libre. El exterior es un chasis delgado y liviano de aluminio y teniendo en cuenta su uso múltiple cuenta con un Legion Coldfront que ofrece las últimas características que un sistema térmico de doble canal puede proporcionar, incluyendo refrigeración individual para CPU y la GPU para temperaturas más bajas del sistema y cuatro ventilaciones térmicas para mejorar el flujo de aire.

Es una realidad que la oficina hoy ya es remota y con la tendencia de home office a la alta, es esencial informarse acerca de los equipos más versátiles para poder desarrollar las tareas necesarias desde donde sea. Lenovo cuenta con una amplia gama de productos en el sector, respaldados por la seguridad de la marca y el diseño que los hacen sin duda la mejor opción para trabajar desde casa.

Pensando en sus usuarios y ante la crisis mundial por la pandemia del Covid-19, Lenovo anunció la extensión gratuita de la garantía global de sus productos de la línea de consumo, así como los teléfonos inteligentes Lenovo/ Motorola, que hayan finalizado entre el 15 de marzo y el 30 de abril del presente año hasta el 31 de mayo de 2020.