Laptop gamer ROG Strix G15 Glacier Blue HAPPY edition llega a México

ASUS Republic of Gamers siempre se ha destacado por la definida estética oscura de sus laptops gamer. Los motivos negros originales de las últimas computadoras portátiles hacen eco de esa historia en los diseños de vanguardia con un sabor único propio.

Pero, a medida que crece la audiencia gamer, también debe hacerlo la paleta de colores. Por ello, ASUS anuncia la llegada a México de su nueva ROG Strix G15 Glacier Blue HAPPY edition; una gamer diferente, de color azul, que rompe con lo ordinario de las laptops para juegos, y que se une a las laptops de edición especial de las ROGirls, gamers y embajadoras de la marca.

Bajo el nombre ROG Strix 15 Glacier Blue HAPPY edition ­ — que combina el nombre de la tonalidad inspirada en el ROG Intelligent Cooling, con el nickname de Monsterrat Arrieta, gamer y embajadora de Republic of Gamers —, los diseñadores de ASUS encontraron un color fresco con un aspecto invernal a primera vista, que envuelve a la potente obra de ingeniería de esta nueva Strix que se abre a un nuevo público.

Lo que más me gusta de la computadora es que se identifica con mi personalidad, me encanta su aspecto minimalista y colores que representan mi esencia. Además de que el hardware es otra de esas cosas que me ha gustado ya que me permite poder realizar mi trabajo profesionalmente”.