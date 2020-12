Conoce la fecha de lanzamiento de Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition

Ubisoft, en colaboración con Universal Games y Digital Platforms, anuncian la fecha de lanzamiento de Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition.

Ubisoft, en colaboración con Universal Games y Digital Platforms, anunció que Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition, se lanzará el 14 de enero de 2021 por $14.99 dólares en PlayStation® 4, la familia de dispositivos Xbox One, el sistema Nintendo Switch™, Stadia, Windows PC y Ubisoft+, el servicio de suscripción de Ubisoft.* El juego también se podrá jugar en Playstation® 5 y Xbox Series X S a través de la retrocompatibilidad. Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition regresará para celebrar su décimo aniversario e incluirá el contenido descargable original de Knives Chau y Wallace Wells.

En esta mezcla única de estilo, humor y jugabilidad clásica, los jugadores ayudarán a Scott Pilgrim a enfrentarse a los enemigos, incluyendo la Liga de los Siete Malvados Ex, para luchar por el amor. Redescubrirán el querido juego beat ‘em up en 2D de estilo arcade, inspirado en la icónica serie de novelas gráficas y en la película de 2010 de Universal Pictures. Los fans se enamorarán de nuevo con la animación de 8 bits de Paul Robertson, la aclamada banda sonora de Anamanaguchi y las escenas originales de Bryan Lee O’Malley, creador de la serie de novelas gráficas Scott Pilgrim vs. The World.

Además, los jugadores tendrán la oportunidad de formar equipo con hasta tres amigos, ya sea localmente o en línea, para derrotar a los enemigos, compartir salud y monedas, y revivir a los demás. Los amigos también pueden competir en minijuegos sub espaciales, en frenéticas partidas de dodgeball o desafiarse unos a otros en épicas partidas battle royale o cooperar en los modos Boss Rush y Survival Horror.

Adquiere tu copia de Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition aquí.

Para conocer lo último de todos los juegos de Ubisoft®, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/

*Ubisoft+ es de $14.99 dólares al mes. Cancela cuando quieras. Más información en ubisoft-plus.com.

Acerca de Universal Games and Digital Platforms

El grupo de Games and Digital Platforms de Universal aprovecha el vasto portafolio de IP y personajes de NBCUniversal. El grupo de Games and Digital Platforms es una unidad de negocio de Universal Brand Development, que está constituida con la expansión global de las propiedades intelectuales, franquicias, personajes e historias de la compañía a través de productos físicos y digitales innovadores, contenidos y experiencias de los consumidores. La amplia cartera de la empresa incluye propiedades creadas por Universal Pictures, Illumination, DreamWorks Animation y NBCUniversal Television and Streaming. Universal Brand Development es parte de NBCUniversal, una subsidiaria de Comcast Corporation. www.universalbranddevelopment.com

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES