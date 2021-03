Land Rover Defender ha sido nombrado Ganador Supremo en los Women’s World Car of the Year 2021

El Land Rover Defender ha sido nombrado Ganador Supremo del Women’s World Car of the Year 2021. Con este triunfo, es la primera vez

que un Land Rover gana el máximo galardón de los premios y es el más reciente de una serie de honores internacionales para el Land Rover más capaz jamás fabricado.

El Defender se mantiene fiel al espíritu pionero que ha caracterizado a Land Rover durante más de 70 años y redefine la aventura para el siglo 21. Icónico por su nombre, su forma y su capacidad, está disponible en varios diseños de carrocería y se puede personalizar con una selección de cuatro paquetes de accesorios para ayudar a los propietarios a sacar más partido a

su mundo.

Los premios Women’s World Car of the Year (WWCOTY), son los únicos premios de automoción del mundo con un jurado compuesto exclusivamente por mujeres, y 50 periodistas del motor de 38 países de los cinco continentes reconocen los mejores modelos nuevos disponibles. El nuevo Defender fue nombrado Mejor SUV Mediano 2021 en los premios antes de recibir -coincidiendo con el Día Internacionalde la Mujer- el premio principal del WWCOTY.

Nick Collins, Director Ejecutivo de Programas de Vehículos de Jaguar Land Rover, dijo:

Marta García, Presidente Ejecutivo del World Car of the Year dijo: «La leyenda se ha actualizado. El Land Rover Defender ya no es sólo un todoterreno para cruzar el Amazonas o adentrarse en el desierto. Su última reinvención invita a viajar por carretera con el mismo confort que una berlina de lujo. Por eso,y por su tecnología y confort, ha sido elegido como el Mejor Auto del Año por el Women’s World Car of the Year».