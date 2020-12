Land Rover Defender ha sido nombrado Vehículo del Año por Top Gear

El nuevo Land Rover Defender ha sido galardonado con otros dos premios reconocidos a nivel mundial y ha sido nombrado Auto del año en general, al tiempo que se ha asegurado el premio Fuerza Imparable en los codiciados premios TopGear.com de este año.

Los jueces del prestigioso premio elogiaron al nuevo Defender por ser uno de los vehículos más resistentes en la carretera en la actualidad y un excelente sucesor del icónico Land Rover original, como un automóvil para el siglo XXI que se desempeña de manera brillante en todas partes.

Jack Rix, Editor de la Revista Top Gear, dijo: “El auto del año es un galardón recibido solo por los mejores de los mejores. Reconocemos que reemplazar un ícono es una tarea poco envidiable, y Land Rover se tomó su tiempo para hacerlo bien.

Ahora hemos conducido uno a través del desierto de Namibia, y en entornos rigurosos, como el M25, en versiones 110 y 90, con todos los motores debajo del cofre y funciona de manera brillante en todas partes. Existe el argumento de que debido a que cuesta un poco más, la comunidad agrícola y rural no lo usará correctamente, pero eso no significa que no pueda ser… es el todoterreno más resistente y capaz que hemos jamás probado, al mismo tiempo que funciona como vehículo familiar refinado y bien equipado en la ciudad.

«Felicitaciones a todos en Land Rover».