Nuevo Land Rover Defender, realiza todas sus acrobacias en la nueva película del 007

La presencia del nuevo Land Rover Defender 110, realizando acrobacias, incluido un salto de 30m en la nueva película del 007, “No Time to Die”:

El anuncio de televisión de Land Rover para el nuevo Defender demuestra su capacidad en terrenos difíciles. El comercial presenta una mirada exclusiva detrás de cámaras de lo que se puede esperar del nuevo Defender en No Time To Die.

El material de ensayo incluido en el anuncio muestra al nuevo Defender lanzándose al aire. Los Defenders se someten a pruebas extremas a medida que el vehículo se conduce a velocidades máximas a través de pantanos y ríos.

La secuencia de persecución en No Time To Die fue dirigida por el coordinador de acrobacias, Lee Morrison trabajando junto al ganador del Oscar y el supervisor de vehículos de acción Chris Corbould.

Lee Morrison declaró: «Empujamos al Defender más allá de lo que creíamos posible para generar la máxima emoción y dar a los fans una idea del duro desafío de producir una increíble secuencia de persecución que esperarás ver en No Time To Die».

Nick Collins, Director de la línea de vehículos de Land Rover Defender, dijo:

«Desarrollamos una nueva prueba estándar para Defender, la más desafiante que hemos tenido y única para este vehículo. La fuerza física y la durabilidad se miden mediante una serie de pruebas diferentes, incluida una prueba de salto de puente que nos dio confianza para ofrecer lo que el equipo de acrobacias necesitaba crear para No Time To Die, sin modificaciones en la estructura del cuerpo, excepto la instalación de una jaula antivolcadura . «



Poniendo a prueba estos vehículos fue la inspiradora Jessica Hawkins, a quien Morrison seleccionó de la Serie W de la Fórmula 3 después de detectar su potencial y no perdió el tiempo en darle la oportunidad de aparecer en No Time To Die, su primera película. Jessica comentó: «No hay nada más emocionante que ser un conductor de acrobacias en una película de James Bond y es un honor ser parte de esta increíble película manejando el nuevo Defender».

Detrás de cámaras: Observa el comercial de televisión de Defender con imágenes del ensayo de la película, incluido un salto de 30m

Capacidad imparable: La tecnología pionera todoterreno, la capacidad de vadeo y la durabilidad extrema de Land Rover hicieron del nuevo Defender la elección natural para la secuencia de persecución en No Time To Die.

VIN 007: 10 Defenders se utilizaron en la grabación de No Time To Die, incluido el séptimo Defender construido VIN 007

10 Defenders se utilizaron en la grabación de No Time To Die, incluido el séptimo Defender construido VIN 007 En demanda: Desde la presentación del nuevo Defender en septiembre de 2019, Land Rover ha visto un interés sin precedentes con la demanda del nuevo modelo establecido para superar la oferta. Los orgullosos propietarios recibirán sus llaves a partir de la primavera de 2020.