Cómo la incertidumbre te puede ayudar a crecer

El gobierno mexicano declaró la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, lo que implica que desde el 31 de marzo y al menos hasta el 30 de abril se suspenden todas las actividades no esenciales para hacer frente a la crisis sanitaria en el sector público y privado.

Las cifras de la cuarentena no son alentadoras, ya que de acuerdo con las consultora Boston Consulting Group, ésta se podría prolongar hasta la tercer semana de julio. Esto, aunque indispensable, resulta un serio golpe a la economía de México, la cual de acuerdo con estimaciones de Bank of America caerá 8% en 2020.

En el país, según cifras del INEGI, del total de empresas el 99.8% son MiPyMEs, y de acuerdo con una encuesta de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), el 77% de ellas podría dejar de operar en los próximos dos meses debido a falta de liquidez.

Estamos viviendo una crisis de salud y económica nunca antes vista, y no tenemos punto de comparación en la historia moderna de México y el mundo, por lo que incluso las previsiones hechas hasta ahora son inciertas.

Pero vivir sin saber lo que va a pasar no es necesariamente malo; el médico, escritor y conferencista indio, Deepak Chopra, dice que en la incertidumbre encontraremos la libertad para crear cualquier cosa que deseemos. Por esto, Saskia de Winter, directora general de la firma de capacitación empresarial Saskia de Winter ® Training, retoma este concepto y le da un giro diferente: ¿la incertidumbre nos puede ayudar a generar abundancia?

A través de diferentes experiencias personales, Saskia de Winter explica en su libro “La incertidumbre genera abundancia”, cómo se pueden aprovechar estos escenarios adversos para mejorar la comunicación en la empresa, resolver problemas de liderazgo, ventas, y trabajo en equipo, así como mejorar nuestra situación económica de un modo práctico, creativo y muy ingenioso.

“En mi trabajo realizado en las empresas a lo largo de más de 19 años, he escuchado una queja típica de los directores: ‘la gente no cumple, la gente no se compromete”, señala la autora. “En alguna ocasión me encontré con un grupo de directores que, justamente, se quejaban de la impuntualidad de sus trabajadores. Sin embargo, una característica constante durante todas las juntas que acordamos fue que nunca llegaron puntuales. Entonces, “¿cómo voy a pedir a mis empleados que sean puntuales si les doy evidencia de que llego tarde?”, detalla. “Mantenerse con la misma conducta conlleva a los mismos resultados y lo más fácil es quejarse. Por eso es imprescindible aprovechar las oportunidades que nos brinda la incertidumbre” agregó la autora.