KRAFTON, INC. presenta la jugabilidad y los mapas de PUBG: NEW STATE

La serie de vídeos "PUBG: NEW STATE Field Trip to Troi" ofrecerá información inédita sobre el nuevo título del desarrollador.

KRAFTON, INC. ha puesto a disposición de los usuarios el primer vídeo de la serie «PUBG: NEW STATE Field Trip to Troi» y que presenta Troi, un mapa futurista de 8×8 km² diseñado para proporcionar la máxima diversión a los jugadores que aterricen en él.

El primer vídeo de la serie «PUBG: NEW STATE Field Trip to Troi»

En «Field Trip to Troi», se revelan cuatro puntos de interés en el nuevo mapa, como el Pabellón de Exposiciones, Shopping, el Laboratorio y el Trailer Park. Cada una de estas zonas tiene un aspecto y una sensación únicos, así como características ambientales que afectarán al juego de forma inusual.

Pabellón de Exposiciones – Visto desde arriba, el Pabellón de Exposiciones parece una gran diana, lo que hace que este espacio sea un lugar muy disputado al comienzo de las partidas. Cuenta con un gran centro al aire libre para que los jugadores puedan aterrizar en su núcleo y empezar a saquear inmediatamente. La zona está diseñada con la verticalidad en mente: los jugadores pueden elegir aterrizar en la parte superior, enfrentándose a los enemigos desde el primer momento, o adoptar un enfoque más sigiloso, abriéndose camino a través del edificio desde abajo. Nuevas características, como el cristal antibalas, cambiarán la forma en que los jugadores elaboran sus estrategias y se enfrentan a los enemigos en el espacio.

Shopping – Aunque esta zona tiene un concepto de techo abierto, similar al del Pabellón de Exposiciones, destaca por la variedad de tiendas. También será posible crear barreras en varios comercios de la zona. Los jugadores que sobrevivan encontrarán muchas opciones para flanquear a los enemigos restantes. Por último, también hay escaleras mecánicas que, si se utilizan en la dirección correcta, le permitirán recorrer el espacio mucho más rápido.

Laboratorio – Esta zona cuenta con cuatro niveles de protección, lo que la hace perfecta para el combate frenético de corto alcance. Los jugadores encontrarán varias rutas directas e indirectas dentro del edificio, que les permitirán flanquear o esquivar a los enemigos. Un elemento clave de la zona es la «sala de seguridad central», que cuenta con cristales antibalas que crearán divertidos encuentros de combate.

Trailer Park – Originalmente una pintoresca residencia, el Trailer Park ha sido adaptado en una serie de búnkeres improvisados. Para tener una oportunidad en esta zona, los jugadores tendrán que saltar, escabullirse y escalar para conseguir la victoria. Si se necesita una huida rápida, es posible utilizar la rampa del final de la pista para huir literalmente de los problemas.

Desarrollado por PUBG Studio, pionero del género Battle Royale y creador de PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG), PUBG: NEW STATE se lanzará de forma gratuita para los sistemas operativos Android e iOS a finales de 2021.

Recientemente, KRAFTON también anunció que el juego ha superado los 10 millones de usuarios preregistrados a través de Google Play Store.

PUBG: NEW STATE recrea la experiencia original de Battle Royale y la convierte en una experiencia móvil aún más realista. Además de contar con el arma de fuego más dinámica y realista para los juegos móviles, el título cuenta con una tecnología de renderizado de última generación que supera los límites de los juegos móviles actuales.

Se revelarán más detalles sobre PUBG: NEW STATE en los nuevos vídeos de la serie «Field Trip to Troi».

