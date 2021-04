KRAFTON, Inc. anuncia PUBG Continental Series 4

KRAFTON Inc., creadora del juego PLAYER UNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG), anuncia los detalles de su próxima gran competencia: PUBG Continental Series 4 (PCS4), que consta de cuatro torneos...

KRAFTON Inc., creadora del juego PLAYER UNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG), anuncia los detalles de su próxima gran competencia: PUBG Continental Series 4 (PCS4), que consta de cuatro torneos regionales en América, Asia, Asia Pacífico y Europa.

Únicamente, dieciséis equipos de cada región competirán por un premio acumulado de US$ 250.000, por un total de US$ 1 millón en PCS4.

Cada región contará con su propio sistema de clasificación para determinar los equipos que tendrán derecho a competir en la Gran Final de PCS4. Aquí están los detalles del evento para las Américas:

Clasificación Abierta – 5 al 12 de mayo de 2021

América Latina y América del Norte tendrán eliminatorias abiertas separadas, cada una con tres rondas. Los 8 mejores de cada eliminatoria pasarán a la respectiva Fase de Grupos subregional.

Fase de Grupos – 14 al 20 de mayo de 2021

América Latina y América del Norte tendrán fases de grupo separadas. Cada fase de grupos estará compuesta por los ocho equipos que se hayan clasificado a través de la fase de eliminatorias abiertas y con los 16 mejores equipos de la fase de grupos subregional de la ESL PUBG Masters: Fase 1, que competirán por US$ 25.000. Los 6 mejores equipos de cada fase de grupos subregional tendrán su lugar en la Gran Final de PCS4 Américas. Mientras que los equipos que terminen entre el 7º y el 14º puesto en la Fase de Grupos, avanzarán a la Last Chance Qualifier de PCS4 Américas.

Last Chance Qualifier – 22 y 23 de mayo de 2021

Los equipos que ocupen los puestos 7º al 14º en las fases de grupos subregionales, siendo en total de 16 participantes, se enfrentarán en la Last Chance Qualifier de US$ 20.000. Solo los 4 mejores equipos se enfrentarán en la Gran Final de PCS4 Américas.

Para conocer más detalles sobre el formato y las inscripciones de PCS4 Américas, dar click aquí.

Calendario de la Gran Final de PCS4

Una vez que se hayan completado las eliminatorias abiertas y las fases de los grupos subregionales, la Gran Final de PCS4 se llevará a cabo durante tres semanas. Las fechas de cada campeonato regional son las siguientes:

América: 10 al 11 de junio, 17 y 18 de junio, 24 y 25 de junio

Asia-Pacífico: 10 y 11 de junio, 17 y 18 de junio, 24 y 25 de junio

Europa: 12 y 13 de junio, 19 y 20 de junio, 26 y 27 de junio

Asia: 12 y 13 de junio, 19 y 20 de junio, 26 e 27 de junio

Financiamiento colectivo para la premiación

El Desafío Pick’Em vuelve a PCS4, dando a los fans la oportunidad de ganar recompensas en el juego al predecir correctamente los resultados de cada torneo regional. En un formato similar al del último Desafío Pick’Em, los aficionados tendrán que votar por el resultado que crean más probable.



Los vales pueden obtenerse comprando artículos temáticos de PCS4 o viendo las retransmisiones de los concursos. Al menos el 30% de los ingresos generados por la venta de artículos de PCS4 se añadirá a la bolsa de premios total.

