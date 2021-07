La actualización 12.2 de PUBG; el nuevo mapa “TAEGO” ¡ya disponible en los servidores de prueba!

KRAFTON, Inc. ha revelado la actualización 12.2 de PUBG, que trae consigo TAEGO, el nuevo mapa 8x8 ambientado en Corea del Sur.

KRAFTON, Inc. ha revelado la actualización 12.2 de PUBG, que trae consigo TAEGO, el nuevo mapa 8×8 ambientado en Corea del Sur durante los años 1980. La actualización 12.2 también introduce el Survival Pass: TAEGO, que se apoya en los temas clave del nuevo mapa.

La actualización 12.2 estará disponible para PC el 7 de julio y consolas el 15 de julio. Los supervivientes que quieran probar la actualización 12.2 pueden hacerlo hoy mismo en el servidor de pruebas de PC.

«PUBG Studios ha introducido mapas únicos de diversos tamaños, y estamos contentos de desvelar por fin un mapa de temática coreana: TAEGO», dijo Taehyun Kim, PUBG World Development PD en KRAFTON. «Esperamos que los jugadores nuevos y los ya existentes de PUBG disfruten de las nuevas experiencias de juego, características y elementos que se encuentran en el nuevo mapa».

El primer cortometraje live-action de KRAFTON, «Ground Zero«, está ambientado en la prisión de Hosan de TAEGO y se encuentra ya disponible. Protagonizado por Don Lee («Marvel Studios’ Eternals», «Train To Busan»), «Ground Zero» tiene lugar en el Universo PUBG y en él Lee interpreta a un infame prisionero que intenta escapar de una prisión hostil. El cortometraje está directamente relacionado con la historia del nuevo mapa TAEGO. «Ground Zero» se une a «Misterios Desconocidos: Nacimiento del Battlegrounds«, protagonizado por Jonathan Frakes («Star Trek: The Next Generation», «Beyond Belief: Fact or Fiction») como ejemplos recientes del compromiso de KRAFTON con la expansión de su Universo PUBG y su lore a través de contenidos narrativos de alta calidad.

Consulta a continuación los detalles adicionales relacionados con la actualización 12.2 de PUBG. Las notas completas del parche para PC se pueden encontrar AQUÍ junto con el reciente vídeo del informe del parche AQUÍ. Las notas del parche para consolas estarán disponibles en las próximas semanas.

Bienvenidos a TAEGO – Como se dejó ver originalmente en el PUBG 2021 Dev Plan del mes pasado, TAEGO (antes conocido con el nombre clave: Tiger) sitúa a los jugadores en la Corea del Sur de los años 1980 mientras luchan a través de vastos y variados paisajes, que van desde amplios campos de caña hasta el estrecho espacio de la prisión de Hosan. TAEGO, el primer mapa nuevo de 8×8 en varios años, también tiene características únicas que son exclusivas del mapa, incluyendo el retorno BR (una mecánica de segunda oportunidad) y autodesfibrilador (como elemento de auto-reanimación).

Presentamos “Survivor Pass: TAEGO” – El tema está fuertemente inspirado en el nuevo mapa, TAEGO. A partir del 7 de julio en PC y del 15 de julio en consola, los jugadores podrán obtener una serie de recompensas a medida que vayan superando los 50 niveles. Pero eso no es todo: los jugadores que superen el nivel 50 podrán obtener recompensas adicionales, como medallas, emblemas y G-Coins.

Conduce con estilo con el Pony Coupe de Hyundai – KRAFTON se ha asociado con Hyundai para llevar el primer concepto de coche de la compañía, el Pony Coupe, a PUBG. Disponible exclusivamente en el mapa TAEGO, el Pony Coupe cuenta con un diseño de tracción total para mejorar el control en los diversos terrenos que se encuentran en TAEGO. El Pony Coupe fue diseñado por el maestro de la automoción Giorgetto Giugiaro y se estrenó en 1974.

Para las últimas noticias sobre PUBG, visita https://www.pubg.com/es-al/ o visita los canales oficiales en Twitter, Facebook y Instagram.