¿Cuáles son las búsquedas de tus hijos antes de Navidad?

Con la Navidad en puerta, todo el mundo se prepara para el gran día. Teniendo en cuenta que las «principales partes interesadas» de esta celebración son los niños, los expertos de Kaspersky Safe Kids han analizado las búsquedas realizadas por niños durante el mes de noviembre, cuando estos suelen hacer sus listas de deseos navideños.

Según el análisis, basado en metadatos anónimos proporcionados voluntariamente por usuarios de Kaspersky Safe Kids, los niños mostraron mayor interés en varias áreas. Las categorías más populares fueron: videojuegos, música, tiendas y compras, juguetes, dibujos animados, servicios y plataformas, personajes, pasatiempos y actividades, así como consolas de juegos. De estas, las tres principales son los videojuegos (44%), la música (14%) y las compras (10%).

Sorprendentemente, a pesar de las consolas de nueva generación lanzadas recientemente, Nintendo Switch (42%) encabezó las búsquedas realizadas por los niños mientras que PlayStation (36%) ocupa el segundo lugar y Xbox (22%) el tercero. Los juegos más buscados para la consola Nintendo Switch son:

Mario

Animal Crossing

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

En cuanto a la música, K-pop, el cual ha sacudido las listas de éxitos en los últimos años, sigue siendo muy popular entre los niños de todo el mundo. Casi la mitad de las búsquedas de “música” están compuestas por “K-pop” (48%) y este género está dominado por dos bandas favoritas: BTS (58%) y BLACKPINK (42%).

Por último, pero no menos importante, a los niños todavía les encantan los juguetes. En particular, LEGO representó el 51% de las búsquedas de “juguetes”, seguido de Barbie (22%), los sets de Playmobil (11%), las muñecas L.O.L. Surprise! (8%) y 5 Surprise Mini Brands (8%). Con respecto a la obsesión de los niños por los LEGO, puede decirse que generalmente buscan ediciones especiales según su juego o personaje favorito. Los sets de LEGO más deseados están dedicados a Among Us (aunque todavía no está en el mercado), Harry Potter, Star Wars, Ninjago, Technic, City, Friends y Minecraft.

“Hay un dicho popular en la Internet: ‘Google sabe más sobre ti que tu mamá’, lo que suena ridículamente cierto. Saber lo que buscan sus hijos puede ayudar a los padres a comprender mejor las necesidades de ellos, considerar sus intenciones e incluso convertirse en mejores amigos, lo que, por supuesto, es vital no solo antes de Navidad, sino durante todo el año”, comenta Anna Larkina, experta en análisis de contenido web en Kaspersky.

Para construir una mejor relación con los niños, Kaspersky tiene las siguientes recomendaciones:

No saque conclusiones precipitadas si su hijo dedica demasiado tiempo a los videojuegos. Podría estar en una situación en la que él o ella no esté satisfecho con el mundo real y necesite de su apoyo. En lugar de limitar la cantidad de tiempo que pueden pasar jugando, converse con él/ella para identificar áreas que le pueden estar causando preocupación o ansiedad (por ejemplo, en la escuela o con familiares).

Encuentre tiempo para jugar con su hijo o ver una nueva serie. Tener un pasatiempo común podría llevar la relación a otro nivel.

Instale Kaspersky Safe Kids, una solución que le permite supervisar, ver y buscar la actividad en línea de sus hijos en una variedad de dispositivos, pero sin invadir su espacio personal. La solución también ofrece consejos útiles sobre cómo ayudar a los niños a comportarse de forma segura en línea.



Para obtener más información sobre los hallazgos recientes de Kaspersky con relación a los intereses de los niños, visite el blog.



Nota para los editores

El análisis de Kaspersky se basa en metadatos anónimos, proporcionados voluntariamente del 25 de octubre al 26 de noviembre de 2020, por los usuarios de la aplicación Kaspersky Safe Kids. Esto cubre las solicitudes de búsqueda realizadas más de 100 veces por los niños a través de Bing, Google, Mail.ru, Yahoo, Yandex y YouTube durante este período.