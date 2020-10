Nuevo video: K/DA presenta “MORE”, el tema principal de su próximo EP

El grupo de música K/DA lanzó el video musical de su nueva pista “MORE”. La canción presenta a Madison Beer, SOYEON y MIYEON

MORE es la canción principal del próximo EP ALL OUT de K / DA, que se lanzará la próxima semana el 6 de noviembre de 2020. El EP tendrá cinco pistas en total: THE BADDEST, MORE, I’ll SHOW YOU, DRUM GO DUM y VILLAINS . K / DA, compuesto por Ahri, Kai’Sa, Akali y Evelynn, anunció su regreso oficial el 27 de agosto de 2020.



Acerca de K/DA

Inspiradas en un principio por el K-pop, y en asociación con artistas como SOYEON y MIYEON de (G)I- DLE; Madison Beer; y Jaira Burns, K/DA ha evolucionado para abarcar un sonido pop más global, y ha formado una identidad musical alrededor de las chicas en el grupo de pop (Ahri, Evelynn, Akali y Kai’Sa), en lugar de enfocarse solo en un talento individual.

El grupo saltó a la fama en 2018 con el debut de su single POP/STARS. En las primeras 24 horas, obtuvieron más de 5 millones de reproducciones. Actualmente, el video tiene más de 379 millones de vistas. Además, realizaron una presentación en vivo en el estadio de fútbol Incheon en Corea del Sur durante la final del mundial de League of Legends.

Este año hicieron su comeback con el single THE BADDEST y el anuncio de su primer single como parte del EP “ALL OUT”. Pronto saldrá su nuevo tema MORE.

¿Quienes son K/DA?

Ahri, líder del grupo y vocalista principal.

Akali, como en toda agrupación de k-pop, existe una rapera en el grupo.

Evelynn, conocida como una verdadera diva con gustos refinados.

Kai’Sa, la bailarina principal de la agrupación.

