Just Dance Unlimited gratis para mantenerte activo en casa

Descubre cómo mantenerte activo en casa con Just Dance mediante Just Dance Unlimited, el cual estará disponible un mes gratis a partir de hoy.

JUST DANCE® – MUÉVETE EN CASA CON JUST DANCE ULIMITED GRATIS

Durante las últimas semanas, te hemos animado a jugar tu parte y jugar en casa con una variedad de juegos gratuitos y ofertas, con la esperanza de que te lleven un poco de confort y entretenimiento en estos tiempos difíciles. Con el entendimiento de que muchos de ustedes están buscando formas adicionales de mantenerse activos y tal vez aprender uno o dos pasos de baile, Just Dance está ofreciendo algunas opciones para ayudar a aquellos que se encuentran en casa a mantenerse en forma.

Un mes gratis de Just Dance Unlimited en Just Dance 2020

¿Tienes Just Dance 2020 en Xbox One, Switch, PS4 o Stadia? A partir de hoy, estaremos ofreciendo un mes gratuito* de acceso a Just Dance Unlimited, un servicio de suscripción que ofrece versiones en streaming de más de 500 temas de Just Dance de juegos pasados. A continuación, te compartimos más detalles:

Poseedores de las versiones en Switch y Xbox One:

Los jugadores que tengan una suscripción de Just Dance Unlimited o estén participando actualmente en la prueba de un mes gratuita: Este tiempo gratuito de Just Dance Unlimited será añadido a tu actual suscripción (o prueba gratuita), la cual entonces recorrerá la fecha de caducidad. Para los jugadores de Switch, el tiempo extra sólo aplica al iniciar sesión con la misma cuenta que usaron para comprar Just Dance Unlimited.

Poseedores de la versión en Stadia:

No suscriptores: Tendrán acceso al catálogo completo de Just Dance Unlimited de más de 500 temas de manera gratuita.

Tendrán acceso al catálogo completo de Just Dance Unlimited de más de 500 temas de manera gratuita. Para jugadores que actualmente están disfrutando su prueba de un mes: La prueba será pausada y tendrán días extra del evento gratuito.

La prueba será pausada y tendrán días extra del evento gratuito. Para jugadores que actualmente tienen una suscripción de Just Dance Unlimited: El tiempo gratuito adicional no podrá ser añadido a suscripciones actuales.

Poseedores del juego en PlayStation 4:

Los jugadores que tengan una suscripción de Just Dance Unlimited o se encuentran participando en la prueba gratis de un mes: Desafortunadamente, el tiempo gratuito adicional no podrá ser añadido a sus suscripciones actuales.

Just Dance Now Juego Gratis

La aplicación Just Dance Now – disponible en la App Store de iOS o Google Play – te permite utilizar tu smartphone como control en conjunto con cualquier pantalla conectada a Internet para iniciar tu rutina. Los jugadores podrán jugar una canción gratis por día.

Demo Gratuito de Just Dance 2020

Descarga y juega el demo gratuito de Just Dance 2020 en Switch, Xbox One y PS4 ahora y baila con temas como “Kill This Love” de Blackpink y “Talk” de Khalid. “Kill This Love” une a varios jugadores en una rutina grupal llena de energía y ritmo, mientras que “Talk” toma las cosas con más calma para seguir el ritmo de este éxito de R&B.

Para más detalles de las ofertas gratuitas, demos y más que tenemos para las personas que se encuentran en casa, por favor visita el sitio Web de Free Events y mantente pendiente para nuestras ofertas adicionales.

Just Dance en YouTube

Si no tienes Just Dance en ninguna plataforma, puedes dirigirte al canal oficial de Just Dance en YouTube y tener acceso a una variedad de playlists con fragmentos de canciones para mantenerte en forma, a los niños entretenidos, revisitar clásicos para una fiesta familiar de baile y hasta volverte loco con Katy Perry. ¡Hay muchas canciones para mantenerte en movimiento! Estos playlists estarán disponibles de manera gratuita en el canal durante el próximo mes:

Canciones para niños: Una selección de temas dirigidos a niños pequeños, divertido para la familia.

Rutina con baile en casa: Incluye movimientos de baile y música perfecta para tu rutina de ejercicio.

Incluye movimientos de baile y música perfecta para tu rutina de ejercicio. Las favoritas de los fans de Katy Perry: Katy Perry es una de las artistas con más temas en Just Dance de todos los tiempos y los fans pueden bailar con un playlist dedicado a sus grandes éxitos.

Katy Perry es una de las artistas con más temas en Just Dance de todos los tiempos y los fans pueden bailar con un playlist dedicado a sus grandes éxitos. Diversión familiar: Algunos de los dúos y canciones en grupo más populares del juego.

Algunos de los dúos y canciones en grupo más populares del juego. Clásicos para fiesta: Reúne las canciones más populares de Just Dance de los últimos diez años.

