Just Dance 2021 celebra el K-Pop con una colaboración con K/DA ¡el nuevo track ya está disponible!

Ubisoft anuncia el estreno de “DRUM GO DUM” de K/DA, el super grupo pop virtual integrado por Ahri, Kai’Sa, Evelynn yAkali de League of Legends de Riot Games, en Just Dance® 2021. “DRUM GO DUM” con Aluna, Wolftyla, y Bekuh BOOM estará disponible de manera gratuita en Just Dance 2021 por tres meses, para después convertirse en un mapa exclusivo para todos los suscriptores** de Just Dance Unlimited*.

«Estamos muy emocionados de colaborar con el fenómeno musical K/DA para llevar «DRUM GO DUM» a Just Dance este año», explica Matthew Tomkinson, Director Creativo de Just Dance 2021. «Pudimos trabajar con el equipo creativo de K/DA para crear este mapa, integrando la coreografía y el diseño oficial de K/DA para producir el homenaje perfecto a la pista de baile del grupo en su EP, ALL OUT. ¡Estamos muy contentos con el resultado final y no podemos esperar a que la comunidad de Just Dance lo vea finalmente!»

Echa un vistazo al vídeo conceptual oficial de «DRUM GO DUM»

Just Dance 2021 ya está disponible para Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y Stadia.

Para obtener más información sobre Just Dance 2021, la aplicación Just Dance Controller o Just Dance Unlimited, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/game/just-dance/2021 .Síguenos en redes sociales y usa el hashtag #JustDance2021.

Para conocer lo último de todos los juegos de Ubisoft®, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/