JUMANJI: El siguiente nivel ¡disponible en digital y en Blu-ray y DVD!

JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL, trae de regreso al elenco que tanto disfrutaron los fanáticos junto con caras nuevas que son una gran anexión a la cinta.

Regresa al misterioso y vasto mundo de Jumanji con Dwayne Johnson (Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw), Jack Black (Escalofríos), Kevin Hart (Dos locos en patrulla) con el lanzamiento de JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL este 5 de marzo en Digital y disponible en Blu-ray y DVD el 20 de marzo por parte de Sony Pictures Home Entertainment.

Dirigida nuevamente por el director de Jumanji: En la selva, Jake Kasdan, JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL, con más de $700 millones de dólares en taquilla, trae de regreso al elenco que tanto disfrutaron los fanáticos junto con caras nuevas que son una gran anexión a la cinta como Awkwafina (The Farewell), Rory McCann (Juego de Tronos) junto con Danny Glover (Sorry to Bother You) y Danny DeVito (Dumbo).

JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL sigue a Spencer (Alex Wolff), Fridge (Ser’Darius Blain), Martha (Morgan Turner) y Bethany (Madison Iseman) tres años después de su primera aventura en el místico mundo del videojuego de Jumanji. Cuando Spencer desaparece dentro del juego, sus amigos junto con su abuelo (Danny DeVito) y el amigo de su abuelo (Danny Glover), deberán de hacer uso, una vez más, de los avatares del juego Dr. Bravestone (Dwayne Johnson), “Mouse” Finbar (Kevin Hart), Profesor Sheldon Oberon (Jack Black) y Ruby Roundhouse (Karen Gillan) para traerlo de vuelta a salvo. Mientras entran al mundo de Jumanji, descubrirán que nada es lo que esperan. Con más acción y sorpresas, estos jugadores se atreverán a entrar en partes desconocidas e inexploradas -desde áridos desiertos hasta montañas nevadas- para poder escapar.

El material extra de JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL incluye ¡escenas de broma, Rhys Darby quiere cantar, análisis de escenas, efectos visuales y más!

JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL cuenta con una duración aproximada de 123 min. y se encuentra clasificada como B, para mayores de 12 años debido a la acción, contenido sugestivo y por el tipo de lenguaje. El IMAX® Enhanced 4K Ultra HDTM. presenta una remasterización digital del contenido mostrado con High Dynamic Range y DTS:X® audio para una mejor inmersión a una experiencia de entretenimiento en el hogar.

MATERIAL EXTRA EN BLU-RAY Y DIGITAL:

Escenas de broma

“Rhys Darby quiere cantar”: ¿Cómo superas a Jack Black y a Nick Jonas con su inolvidable canción de la primera película? El personaje favorito de todos con el que no puedes jugar, Rhys Darby está listo para llevarte al siguiente nivel.

¿Cómo superas a Jack Black y a Nick Jonas con su inolvidable canción de la primera película? El personaje favorito de todos con el que no puedes jugar, Rhys Darby está listo para llevarte al siguiente nivel. “Cambiando de cuerpos: Entrando en personaje”: “En la última aventura de Jumanji, los roles de los avatares son puestos de cabeza con nuevos personajes e hilarantes actuaciones.”

“En la última aventura de Jumanji, los roles de los avatares son puestos de cabeza con nuevos personajes e hilarantes actuaciones.” “Juntos de nuevo: Reuniendo al elenco”: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan y Jack Black están de regreso y mejor que nunca mientras comparten su emoción por estar reunidos de nuevo.

Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan y Jack Black están de regreso y mejor que nunca mientras comparten su emoción por estar reunidos de nuevo. “Subiendo de nivel: Detrás de cámaras de Jumanji: El siguiente nivel”: Partiendo de escenarios que te robarán el aliento, aventuras salvajes, nuevos personajes y más, disfruta el detrás de escena con el elenco y el equipo mientras llevan a Jumanji al siguiente nivel.

DVD BONUS MATERIALS:

“Cambiando de cuerpos: Entrando en personaje”

“Juntos de nuevo: Reuniendo al elenco”

“Subiendo de nivel: Detrás de cámaras de Jumanji: El siguiente nivel”

ELENCO Y EQUIPOElenco: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser’Darius Blain, Madison Iseman, con Danny Glover y Danny DeVito

Productores Ejecutivos: David Householter, Melvin Mar, Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, William Teitler, Ted Field, Mike Weber

Basado en el libro escrito por: Chris Van Allsburg

Escrito por: Jake Kasdan & Jeff Pinkner & Scott Rosenberg

Productores: Matt Tolmach, Jake Kasdan, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia

Director: Jake Kasdan



PARA MÁS INFORMACIÓN

Instagram: https://www.instagram.com/sonypicturesvideomx/

Facebook:https://www.facebook.com/JumanjiElSiguienteNivel/

Hashtag: #JUMANJI