Estos son los juegos de Xbox que llegarán en exclusiva en 2021

Echa un vistazo más de cerca a los juegos de Xbox 2021 que se lanzarán en exclusiva para consolas: Xbox Series X|S y Xbox One X|S.

By Will Tuttle, editor en jefe de Xbox.

2021 será un gran año para Xbox. Vivimos el lanzamiento de Xbox Series X y Xbox Series S, por lo que oficialmente estamos avanzando a toda marcha hacia la próxima generación de juegos.

Por supuesto, el año no importa, lo que importa son los juegos. En 2021, los creadores de todo el mundo aprovecharán mucho más la potencia de Xbox Series X|S y llevarán una gran variedad de contenido a los jugadores de Xbox. Estamos seguros de que esta será la generación más emocionante hasta ahora para desarrolladores y jugadores, donde todos encontrarán algo que les fascine. Si bien tenemos mucho más por revelar, tanto de nuestros talentosos socios como de nuestros equipos creativos en Microsoft, pensamos que este sería el momento perfecto para echar un vistazo más de cerca a los juegos que se lanzarán como exclusivos de consola en Xbox Series X|S y Xbox One X|S.

Juegos de Xbox 2021

Adios – 2021

Adios es un juego cinematográfico en primera persona sobre cómo tomar una decisión complicada. Ya decidiste que no estás de acuerdo con dejar que la mafia use a tus cerditos para deshacerse de los cuerpos. Cuando tu viejo ‘amigo’, el sicario, llega con su asistente para entregar otro cuerpo, finalmente les comunicas tu decisión. Sin embargo, tu ‘amigo’ no estará conforme. Él sabe que renunciar no es una opción, por lo que intentará convencerte de que estás cometiendo un error. Tu forma de reaccionar determinará el resto de tu vida.

The Artful Escape – 2021

Desarrollado por Beethoven & Dinosaur y publicado por Annapurna Interactive, The Artful Escape cuenta la historia de Francis Vendetti en un viaje multidimensional para crear su personaje escénico. En la víspera de su primera actuación, Francis lucha con el legado de una vieja leyenda popular y las divagaciones cósmicas de su propia imaginación. The Artful Escape es un juego narrativo de acción y aventura, con música, láseres, iluminación y batallas con imágenes deslumbrantes, una increíble banda sonora y un conmovedor mensaje sobre el significado de encontrar tu verdadero yo.

The Ascent – 2021

The Ascent Group, la megacorporación dueña de ti y de toda la civilización, ha colapsado. El caos y la confusión invaden la atmósfera; la seguridad y el orden están simplemente desaparecieron. Sin protección, toda la civilización deberá valerse por sí misma. Evita que las pandillas y las corporaciones hostiles tomen el control y descubre lo que realmente sucedió en este RPG de acción de manera individual o en co-op a través de un mundo ciberpunk. Desarrollado por Neon Giant y publicado por Curve Digital, The Ascent tiene como objetivo ofrecer 60 FPS y full 4K en Xbox Series X para brindarte una experiencia de juego increíble.

The Big Con – 2021

Da rienda suelta a tu adolescente interior con The Big Con, un juego de aventuras en el que recorrerás a toda prisa todo el país para salvar la tienda de videos de tu familia. Al estilo clásico de las películas de los años 90, persuadirás y robarás en tu camino hacia la grandeza usando un montón de trucos. Juega como Ali, una estudiante de secundaria que se ausentó sin permiso del campamento de música para vengarse de los usureros que amenazan la tienda de videos de su madre. Benefíciate de la última moda de peluches coleccionables y haz amigos en el camino.

CrossfireX – 2021

Con 650 millones de jugadores registrados en sus 10 años de historia, Crossfire es uno de los juegos de PC más jugados del mundo. Ahora, la legendaria franquicia llega a Xbox como un acelerado shooter en primera persona con una variedad de emocionantes modos multijugador y una épica campaña cinematográfica. Explora el conflicto global entre las dos facciones militares privadas más formidables del mundo, Black List y Global Risk, mientras eliges un bando y peleas contra otros jugadores en un conflicto global sin precedentes con una variedad de modos multijugador clásicos e innovadores para jugadores de todos los niveles y gustos.

Dead Static Drive –2021

Toma tu bate, roba un coche y prepárate para enfrentarte a horrores sobrenaturales en la Ruta 666. Conoce su sistema de manejo lateral que se mezcla con el género de horror de supervivencia en este nuevo e innovador juego de Team Fanclub. Dead Static Drive trata sobre un viaje por carretera que no le desearías ni a tus peores enemigos, en el que deberás enfrentarte a circunstancias personales extremas y reacciones muy emotivas. Elige en quién puedes confiar mientras luchas contra los horrores que se esconden en la vida doméstica.

Echo Generation – 2021

Echo Generation sigue a una pandilla de niños a través de aventuras de otro mundo mientras investigan eventos misteriosos y sobrenaturales en su ciudad natal que cambiarán el curso de sus vidas para siempre. El juego está ambientado en 1993, en uno de esos calurosos veranos donde todo parece posible. La escuela se terminó y tu equipo está listo para explorar tu ciudad natal en una misión para encontrar el origen del misterioso accidente en el campo de maíz cercano. ¿Tendrás lo necesario para enfrentarte a fuerzas sobrenaturales y descubrir la verdad?

ExoMecha – 2021

Este es un competitivo shooter en primera persona en línea y totalmente gratuito. ExoMecha tiene lugar en el planeta Omecha, recientemente descubierto, donde varias especies de toda la galaxia luchan entre sí con la esperanza de tomar el control de los abundantes recursos del planeta. ExoMecha te lleva a vivir una experiencia inmersiva gracias a sus imágenes de alta calidad, gameplay flexible, mechas gigantes, dispositivos y habilidades especiales, batallas masivas contra jefes y gameplay único.

Exo One – 2021

Una señal extraña… una nave alienígena… Exo One es un viaje interplanetario a través del espacio y el tiempo que desafía las leyes de la gravedad en el que vivirás una misteriosa historia. Domina un sistema de recorrido verdaderamente único y muévete a través de enigmáticos y desolados paisajes alienígenas jamás vistos. Usa la gravedad y el impulso para alcanzar velocidades y alturas estimulantes. Exo One presenta efectos visuales atmosféricos y difusos que se fusionan con efectos de sonido de otro mundo y una banda sonora en la que destaca una hipnótica guitarra eléctrica ideal para crear una experiencia supraterrenal.

The Gunk – 2021

De los creadores de la franquicia SteamWorld llega un juego completamente nuevo, The Gunk. Emprende una nueva aventura jugando como dos amigos que dirigen un pequeño equipo de recolección y que viajan de una roca espacial a otra en busca de recursos que puedan cosechar y vender. Un día, aterrizarán en un planeta aparentemente desolado que está cubierto por un parásito viscoso que corrompe su vibrante naturaleza y vida salvaje. Enfréntate a aterradores enemigos y desafiantes puzles mientras intentas desentrañar el misterio de ese vasto y exótico planeta olvidado para devolverle su esplendor.

Halo Infinite – 2021

La legendaria serie Halo está de regreso con la campaña de Master Chief más grande hasta la fecha. Cuando se pierde toda esperanza y el destino de la humanidad está en juego, Master Chief está listo para enfrentarse al enemigo más despiadado de todos. Inicia desde cero y ponte la armadura del héroe más grande de la humanidad para experimentar una aventura épica que te llevará a explorar la verdadera escala del anillo de Halo. Halo Infinite es el juego de Halo más ambicioso jamás creado, con un entorno mucho más grande que los dos últimos títulos de Halo combinados. Explora un paisaje inmenso lleno de maravillas naturales, misterio y una historia que da la bienvenida a los nuevos jugadores en la franquicia mientras continúa la saga de Master Chief para nuestros fans.

The Last Stop – 2021

Un nuevo juego de Variable State, creadores del premiado Virginia, The Last Stop es una aventura en tercera persona para un jugador ambientada en el Londres actual, donde juegas como tres personajes separados cuyos mundos chocan durante una crisis sobrenatural. En las tres historias, conocerás a Donna, una estudiante de secundaria que se siente atrapada por su asfixiante vida hogareña; John, un padre soltero que trabaja demasiado; y Meena, una profesional despiadadamente ambiciosa que lucha por encontrar la misma satisfacción con su familia que en la emoción de su trabajo. The Last Stop es una antología que conecta tres historias en una centrándose en las vidas secretas de las personas para revelar los lazos de la vida y cómo la magia se puede encontrar en lo mundano.

Lake – juegos Xbox 2021

1 de septiembre de 1986. Juega como Meredith Weiss, una mujer en sus cuarenta años que regresa de la gran ciudad a su tranquila ciudad natal. Meredith ha tomado la decisión de cambiar su ocupada carrera en una empresa de software para reemplazar a su padre, el cartero local. Durante su estadía de dos semanas en Providence Oaks, Oregon, se encontrará con algunas caras conocidas y con mucha gente nueva. Decide con quién hablar y con quién trabar amistad (o incluso comenzar una relación romántica). Pase lo que pase, al final de estas semanas, tendrás que tomar una decisión: volver a tu exigente trabajo en la gran ciudad o quedarte en la ciudad donde creciste.

Litte Witch in the Woods – 2021

Little Witch in the Woods es un RPG de fantasía en el que podrás vivir la vida de una bruja. Juega como Ellie, una pequeña bruja que acaba de llegar a una nueva ciudad. Prepárate para ser parte de una “casa de brujas”. Sin embargo, cuando llegues, te encontrarás con una ciudad aparentemente vacía y la casa de la bruja en mal estado. Tu objetivo final será dominar la brujería, aprendiendo a preparar pociones como aprendiz en la casa de las brujas y recolectando materiales de toda la tierra, un lugar mágico y místico lleno de experiencias únicas.

The Medium – 28 de enero – juegos Xbox 2021

The Medium en un juego de terror psicológico en tercera persona donde descubrirás un oscuro misterio con ayuda de una médium. Viaja a un complejo comunista abandonado y usa tus habilidades psíquicas únicas para descubrir sus inquietantes secretos, resuelve puzles de doble realidad, sobrevive a encuentros con espíritus siniestros y explora dos realidades al mismo tiempo. Adéntrate en una historia compleja y moralmente ambigua donde nada es lo que parece y todo tiene otra cara. Como médium, podrás ver, escuchar y experimentar más que los demás. Cada perspectiva cambiará tu percepción sobre lo que sucedió en el resort de Niwa.

Microsoft Flight Simulator – Verano de 2021

Microsoft Flight Simulator, el exitoso título de PC, es la próxima generación de una de las franquicias de simulación más queridas del mundo y este verano aterrizará en Xbox Series X|S. Desde aviones ligeros hasta jets de fuselaje ancho, vuela aviones asombrosos y altamente detallados en un mundo increíblemente realista. Crea tu plan de vuelo y vuela a cualquier parte del planeta. Disfruta de volar de día o de noche mientras te enfrentas a desafiantes condiciones climáticas realistas. Desde actualizaciones de mundo hasta paquetes de contenido descargable, espera en Xbox Series X|S el mismo nivel de profundidad que la versión para PC. Experimenta el simulador de vuelo más auténtico y realista jamás creado.

Psychonauts 2 – juegos Xbox 2021

Técnicamente, no es un título exclusivo de consola, pero su lanzamiento en Xbox Game Pass sí lo es, así que no podíamos perdernos la oportunidad de mencionarlo. Razputin Aquato, el héroe de Psychonauts, el adorado juego de plataformas de DoubleFine Productions, regresa en esta secuela llena de acción y humor. Raz, un acróbata entrenado y un poderoso psíquico, finalmente ha realizado su sueño de toda la vida de unirse a la organización internacional de espionaje psíquico conocida como Psychonauts. Sin embargo, estos súper espías psíquicos están en problemas. Su líder ya no es el mismo desde que fue secuestrado y, aún peor, hay un espía escondido en el cuartel general. Juega como Raz, utiliza tus poderes para detener al espía antes de que ejecute su plan secreto: ¡revivir a Maligula, el malvado psíquico asesino!

RPG Time – 2021

¡Las clases se acabaron! Comienza una gran aventura desde un aula vacía como un joven aspirante a desarrollador de juegos que quiere crear su propio RPG. Estamos seguros de que te quedarás sin palabras al ver sus creaciones dibujadas a mano mientras viajas al sorprendente y mágico mundo de la imaginación. Olvídate un momento de tus tareas y juega en Xbox Series X y Xbox Series S exclusivamente con Smart Delivery.

Sable – juegos Xbox 2021

Sable es una historia de descubrimiento y de crecer a través de la exploración de un desértico mundo abierto con asombrosos detalles. Inicia un viaje personal a través de un planeta alienígena como la joven Sable. Explora monumentos antiguos, ruinas arquitectónicas y barcos caídos del cosmos mientras descubres la historia de sus habitantes y encuentras tu lugar en el mundo. Solo una mente inquisitiva llegará a comprender las lecciones ocultas en los confines arenosos del planeta: lecciones sobre la vida, la familia y de ser parte de algo más grande que uno mismo.

Scorn – 2021

Scorn, una atmosférica aventura de terror en primera persona, se desarrolla en un universo de pesadilla plagado con formas extrañas y tapices sombríos. Está diseñado en torno a la idea de “ser arrojado al mundo”, ya que el jugador está aislado y perdido dentro de un entorno de ensueño, lo que le permite explorar diferentes regiones interconectadas de una manera no lineal. Cada ubicación contiene su propio tema, acertijos y personajes que son esenciales para crear un mundo cohesionado. Los jugadores aprenderán rápidamente que incluso el inquietante entorno es un personaje en sí mismo.

She Dreams Elsewhere – 2021

Este es un RPG de aventuras surrealista sobre los sueños y la medida en que reflejan la realidad. Juega como Thalia, una angustiada mujer en estado de coma que emprende un viaje para enfrentarse a las pesadillas que le impiden despertar, al mismo tiempo que descubres los hechos que la llevaron a esa situación. She Dreams Elsewhere combina una narrativa personal con un enfoque temático en las emociones, la salud mental y la propia identidad a través de un mundo surrealista visualmente impactante que está repleto de misterio y requerirá de máxima atención a todos los detalles.

Shredders – 2021

Inspirado en el clásico juego de snowboard Amped, Shredders te pone en la cima de las pistas, lugares freeride y los parques nevados más increíbles con el objetivo de hacerte sentir la emoción de deslizarte en inmensas montañas nevadas. Shredders cuenta con gráficos de alta gama, física de próxima generación y una combinación perfecta de diversión y realismo, todo en un contexto social. Si bien los desarrolladores del juego dicen que Shredders tiene “multijugador integrado en el centro del juego”, también podrás abrirte camino a tu manera. ¡Nos vemos en la pista!

Song of Iron – 2021

Song of Iron es una provocativa aventura de acción con grandes giros emocionales. Adéntrate en una experiencia dentro de un oscuro mundo nórdico lleno de misterios y peligros. Viaja a través de la tierra de los mitos hacia el hogar de los dioses. Ábrete camino enfrentándote a hombres, monstruos y la naturaleza misma en esta historia de valentía donde el combate es intenso, visceral y peligroso. Usa tu arco, hacha y escudo para contraatacar, pero ten cuidado, pues podrías perder tus armas, quedarte sin flechas o dañar tus escudos. ¡Con la sangre de tus antepasados ​​y el valor recuperado en el camino, no dejes de luchar!

Tunic – 2021

Tunic es un juego de acción y aventura sobre zorrito en un inmenso mundo. Explora el campo, lucha contra monstruos y descubre increíbles misterios. Diseñado para evocar los sentimientos de los juegos clásicos de acción y aventuras, Tunic pondrá a prueba tus habilidades con elementos únicos, técnicas de combate y misterios arcanos mientras nuestro héroe se abre camino a través de un mundo nuevo e intrigante.

Twelve Minutes – juegos Xbox 2021

Anunciado como un thriller interactivo, Twelve Minutes combina los géneros de películas y juegos con un elenco de actores extraordinarios (como James McAvoy, Daisy Ridley y Willem Dafoe) ideales para traer al mundo los personajes complejos y matizados del juego. Una velada romántica con tu esposa se torna en una invasión violenta cuando el intruso en tu casa acusa a tu esposa de asesinato y te golpea hasta la muerte… Al despertar te encontrarás sin salida repitiendo el mismo ciclo de doce minutos, reviviendo una y otra vez el mimo error.

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy – juegos Xbox 2021

Unexplored 2 es un RPG de acción que tiene como objetivo capturar el mismo sentido de aventura y asombro que un RPG de mesa. Explora paisajes hermosos y descubre maravillas ocultas. Encuentra criaturas mágicas y enemigos peligrosos. Toma decisiones valientes y confía en la buena suerte. Con el sistema único de la franquicia, tecnología avanzada de generación procedimental y una narración rica y generativa, Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy es una aventura como ninguna otra.

Warhammer 40K: Darktide – juegos Xbox 2021

De los desarrolladores de Warhammer: End Times – Vermintide y Warhammer: Vermintide 2, una de las franquicias más vendidas y galardonadas de los videojuegos, Warhammer 40,000: Darktide es un visceral juego de acción co-op para 4 jugadores ambientado en la ciudad de Tertium. Pelea junto con tus amigos contra hordas de enemigos en esta nueva experiencia de Warhammer 40K. Construido sobre el legado del elogiado combate cuerpo a cuerpo de Vermintide 2, Darktide introduce un juego con armas profundo y equilibrado. Domina el balance entre el combate a distancia y cuerpo a cuerpo mientras peleas contra una gran cantidad de enemigos e intentas sobrevivir al impacto de cada golpe de tu espada-sierra o de los disparos de tu rifle láser.

Way to the Woods – juegos Xbox 2021

Un ciervo y un cervatillo emprenden un viaje a través de un mundo abandonado y desconocido para llegar a casa. Way to the Woods es un juego de aventuras en tercera persona desarrollado por Anthony Tan, con música de Aivi & Surasshu, compositores del programa Steven Universe. Desentraña el misterio de Cat Town, evade a una manada de lobos y encuentra tu luz para explorar un mundo lleno de las reliquias de los viejos dioses: la humanidad.

The Wild at Heart – juegos Xbox 2021

Toma el mando de un mágico enjambre de criaturas curiosas en este juego de acción y aventuras rico en historias sobre el escapismo infantil. Lucha contra la fauna precaria y los enemigos sobrenaturales. Construye y crea nuevos caminos y descubre los secretos de un mundo único y aislado, rico en siglos llenos de tradición. Bosques, cuevas, costas, santuarios antiguos… Deep Woods está repleto de puzles por resolver y secretos por descubrir.

The Yakuza Remastered Collection – 28 de enero / Yakuza 6: The Song of Life – 25 de marzo

Estos títulos no son técnicamente exclusivos, pero es la primera vez que llegan a Xbox y Xbox Game Pass, así que, ¡estamos muy emocionados! Los juegos de Yakuza han causado gran revuelo en Xbox, especialmente desde que los títulos más recientes llegaron a Xbox Game Pass el año pasado y que se lanzó el aclamado Yakuza Like a Dragon junto con Xbox Series X|S. A finales de este mes, The Yakuza Remastered Collection, que incluye Yakuza 3, Yakuza 4 y Yakuza 5, llegará a Xbox Game Pass. Más adelante, en marzo, Yakuza 6: The Song of Life también se integrará a la biblioteca de juegos para completar el arco de la historia de Kazuma Kiryu de la saga Yakuza. Esto significa que, finalmente podrás jugar la saga completa de The Dragon of Dojima, desde Yakuza 0 hasta Yakuza 6. Si aún no eres miembro, ¡suscríbete a Xbox Game Pass!