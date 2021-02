JBL lanza la nueva PartyBox On-The-Go, a una potencia de 100W

Llegó el nuevo lanzamiento de JBL, la PartyBox On-The-Go, que te permite ver, oír y con el inconfundible sonido de JBL a una potencia de 100W.

Aunque siga siendo época de cuidarnos y quedarnos en casa en la medida de lo posible, no significa que tengan que ser días aburridos, podemos pasarla increíble dentro de nuestro hogar y disfrutar solos, con nuestra familia o roomies de nuestra música favorita y pasar un increíble rato.

Bailar y cantar son actividades que sin duda levantan el ánimo y no tienes que esperar a asistir a grandes fiestas o conciertos para hacerlo. La JBL PartyBox On-The-Go cuenta con el inconfundible sonido de JBL a una potencia de 100W, que serán más que suficientes para poder sentir la música en tu cuerpo y que no puedas controlar las ganas de bailar, además esta potencia es perfecta si has decidido pasar el rato en el jardín o patio de tu casa y disfrutar también del sol.

Como ya nos tiene acostumbrados la línea PartyBox, esta bocina también cuenta con un espectáculo de luces sincronizado con la música para iluminar tu noche y sentir que estás en tu disco favorita, además de estar protegida contra salpicaduras para que pueda sonar bajo cualquier clima. Puedes transmitir tu música a través de Bluetooth o USB por 6 horas consecutivas y tienes la opción de conectarte con otro altavoz compatible para elevar la potencia.

La JBL PartyBox On-The-Go tiene incluido un micrófono inalámbrico con un alcance de hasta 10 metros perfecto para los fanáticos del karaoke, quienes han encontrado muy beneficioso este pasatiempo en cuarentena ya que cantar puede ayudar a que mejore la respiración, expresar nuestras emociones y por supuesto subir el ánimo. Además puedes conectar una guitarra a la bocina para que también toques las canciones que quieras, además cuenta con ajustes de rendimiento avanzados para ajustar los bajos, agudos y el eco para que consigas el efecto que buscas en tu voz, incluso puedes hacer un dueto gracias a las entradas de micrófono dual.

Una vez que podamos reunirnos nuevamente con nuestros amigos, podrás transportar fácilmente la JBL PartyBox On-The-Go, ya que tiene una cómoda correa de hombro e incluso un abridor de botellas para que no falte nada en la fiesta.

