Jaguar Land Rover lanza proyecto de taxis de carga inalámbrica con Jaguar I-PACE

Jaguar Land Rover acordó apoyar a la ciudad de Oslo con los primeros taxis inalámbricos de alta potencia del mundo.

En un programa conocido como “ElectriCity”, el fabricante mundial de vehículos se unirá al operador de taxi nórdico Cabonline (NorgesTaxi AS), el operador de punto de carga más grande de la región, Fortum Recharge, el desarrollador de tecnología estadounidense Momentum Dynamics y la ciudad de Oslo para construir la infraestructura de dispositivos inalámbricos de alta potencia para taxis en la capital noruega.

El proyecto será el primer sistema inalámbrico de carga de alta potencia para taxis eléctricos en el mundo y al proporcionar un modelo de infraestructura de carga que se puede implementar en casi cualquier lugar, ayudará a la rápida adopción de vehículos eléctricos a nivel mundial.

Fortum Recharge, quien apoyará la instalación y electrificación del proyecto, identificó la necesidad de una experiencia de carga más eficiente para los taxistas en Oslo y solicitó el apoyo de Momentum Dynamics para integrar la infraestructura de carga inalámbrica.

Jaguar Land Rover proporcionará 25 modelos Jaguar I-PACE a Cabonline, la red de taxis más grande de los países nórdicos. El SUV de alto rendimiento de la marca ha sido diseñado para habilitar la tecnología de carga inalámbrica de Momentum Dynamic, lo que lo convierte en el vehículo ideal para impulsar la iniciativa. Un equipo de ingenieros y técnicos de Momentum Dynamics y Jaguar Land Rover se comprometieron a ayudar a probar la solución, y Cabonline se inscribió para operar la flota como parte del programa ElectriCity de Oslo.

Para una mayor eficiencia en el uso, los taxistas necesitan un sistema de carga que no los desvíe de su ruta durante sus horas de trabajo. Múltiples placas de carga de 50-75 kilovatios, cada una, se instalan en el suelo en serie en los puntos de abordaje y descenso. Esto permite que cada taxi equipado se cargue mientras hace fila para el próximo viaje. El sistema, que no utiliza cables y se encuentra debajo del suelo, no requiere conexión física entre el cargador y el vehículo, se activa automáticamente y proporciona un promedio de 6-8 minutos de energía por cada carga de hasta 50kW.

El taxi recibe múltiples cargas durante todo el día al regresar al rango, manteniendo un estado de carga de batería alta y la capacidad de permanecer en servicio las 24 horas, los 7 días de la semana sin restricciones de rango de manejo.

La asociación Oslo ElectriCity es parte de la ambición de Jaguar Land Rover de hacer que las sociedades sean más saludables y seguras, al mismo tiempo que se reducen las emisiones. Entregado a través de una innovación incesante para adaptar sus productos y servicios al mundo que cambia rápidamente, el enfoque de la compañía es alcanzar el Destination Zero, un futuro de cero emisiones, cero accidentes y cero congestiones.

El profesor Sir Ralf Speth, Director General de Jaguar Land Rover, dijo:

«Estamos extremadamente orgullosos de nuestro recorrido en electrificación y estamos comprometidos a hacer que los vehículos eléctricos sean más fáciles de adquirir y usar. La industria del taxi es el ideal para probar la carga inalámbrica y, de hecho, para la movilidad eléctrica de alto kilometraje en todos los ámbitos. La plataforma de carga inalámbrica inherentemente segura, energéticamente eficiente y de alta potencia resultará crítica para las flotas eléctricas, ya que la infraestructura es más efectiva que el reabastecimiento de combustible de un vehículo convencional. Estamos encantados de ser parte de ElectriCity y continuar liderando el campo en tecnología de vehículos eléctricos. Este es un gran paso adelante para alcanzar nuestra misión Destination Zero”.

Oslo será la primera área metropolitana del mundo en instalar estaciones de carga inalámbricas de alta potencia basadas en inducción para taxis eléctricos, en un intento por liberar su sistema de taxis a partir de 2024. Sin embargo, Noruega quiere ir aún más lejos y exige que todos los autos nuevos vendidos en el país para 2025 deben de ser cero emisiones.



