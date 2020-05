Isurus Gaming a la final de la LLA Clausura: se enfrentará a All Knights el 2 de mayo

All Knights se reencuentra con Isurus en la Gran Final de LLA, donde ambos equipos pelearán por convertirse en el flamante campeón del Torneo Apertura 2020.

No se daban tregua hasta que cayó la primera sangre en favor de Isurus Gaming (ISG) a los 6 minutos de la primera partida y que dio inicio a uno de los enfrentamientos más emocionantes de la actual temporada de la Liga Latinoamérica de League of Legends. La semifinal entre Isurus Gaming y Rainbow 7 (R7) presentó un espectáculo que mantuvo en constante éxtasis a los miles de fanáticos que siguen semana a semana la LLA y que catapultó a jugar la tercera final consecutiva al equipo de los tiburones, que liderados por Seiya, Oddie y Slow – éste último MVP de la serie- lograron clasificar a los bicampeones a la final de la LLA, imponiendo el gran juego mostrado en la última fase la liga.

La primera partida comenzó con ambos equipos analizando y esperando el momento indicado para atacar al rival enfrente. El primer asesinato por parte de Oddie abrió una batalla que entregó enfrentamientos de grueso calibre en la Grieta del Invocador. Los constantes ataques de Isurus hacían pensar que los tiburones se llevarían fácil la primera partida, no obstante, y pese a que comenzaron más bajos, R7 logró recuperarse de la mano de Acce que dio ventaja a su equipo para avanzar con los objetivos, el dominio en el carril central de Leza por sobre Seiya y la racha de asesinatos de Josedeodo, fueron la tónica en el inicio de la partida y un gran apoyo para que Rainbow 7 asegurara el primer juego de la serie luego del exterminio total de los tiburones.

En la segunda partida los fanáticos pudieron disfrutar de una guerra ya declarada, con asesinatos y obtención de objetivos más rápidos y de forma seguida, en especial de Isurus Gaming, que anticipó cada uno de los movimientos de R7 dominando todos los carriles de la grieta. Por su parte, R7 que esperó al tiburón durante gran parte de la partida, no pudo con la contundencia de los dañinos ataques de Slow, sumada la obtención del Barón Nashor por parte de ISG, que aprovechó una jugada para cerrar la segunda partida de la tarde y de paso igualar la serie de semifinales.

La tercera partida al mejor de cinco mostró a ambos equipos más cautos a la hora de buscar las teamfight y la primera sangre llegó recién al borde de los 10 minutos de enfrentamiento. No obstante, nada pudo hacer R7 ante el trabajo de táctico de ISG que cada vez que presionó consiguió los objetivos del equipo del arcoíris o se llevó algún asesinato. El tirador, Warangelus, repitiendo lo mostrado frente a Infinity en cuartos de final, hizo mucho daño en el carril inferior a Renyu y castigó al resto del equipo en cada batalla que disputó con el Varus, asegurando así el tercer enfrentamiento del día para Isurus Gaming.

Finalmente, la cuarta partida presentó un monólogo del enfrentamiento anterior, mostrando un pasivo Rainbow 7 que esperó en todas la líneas a los tiburones de Isurus y que no tuvo más remedio que observar como éstos arrasaron en la grieta. En poco más de 30 minutos ISG logró una contundente victoria y buscará el tricampeonato frente a un conocido rival, All Knights, que tendrá una revancha frente a la escuadra argentina, esta vez en tierras aztecas.

La semifinal de la LLA Clausura tuvo un impactante y emocionante resultado de 3 a 1, que dejó a los fans con altas expectativas para lo que será la final del próximo 02 de mayo. Millones de fanáticos podrán ver el desenlace de la actual temporada, a través de los canales oficiales de Riot Games en Twitch y Youtube, ETC TV en Chile y en los canales digitales de TV Azteca en México. La final entre All Knights e Isurus Gaming, se disputará el próximo sábado 02 de mayo desde las 15:00 MX, COL, PER, 16:00 CL y 17:00 ARG.

Para más información: https://www.riotgames.com/en