¿Brillo extra? Bath & Body Works lanza tres nuevos productos que añadirán más brillo a tu rutina de belleza

¿Quién dijo brillo extra? Esta temporada añade ese extra glow a la rutina de belleza diaria con estos tres nuevos productos de la lujosa línea de In The Stars de Bath & Body Works.



In the Stars es la colección perfecta para todas aquellas personas que buscan un brillo duradero, auténtico y radiante en la piel.

Su fragancia se traduce en notas provenientes del ámbar, delicado sándalo, tangelo y madera blanca concentrada o white agarwood, uno de los ingredientes más deseados en el mundo de las fragancias.

Estos tres nuevos productos son únicos por sus diversas funciones:



1.Espuma de Baño: Hecha para envolver a la piel en burbujas que perdurarán el tiempo que dure el baño. Dejarán la piel perfumada y radiante todo el día. Sus ingredientes hidratantes son manteca de karité, manteca de cacao.

2. Manteca para el Cuerpo: ¿Piel extra seca? Nunca más con la fórmula extra infusionada de manteca de karité y cacao de Bath & Body Works, que además de ser rápidamente absorbida por la piel, le dará 24 horas de profunda hidratación junto con un delicioso aroma.

3. Perfume para el cabello con Iluminador: Este auténtico producto de Bath & Body Works dejará el cabello extra suave y con un brillo magnífico. Su fragancia será irresistible y su presentación de 78 ml. hará que se pueda llevar a cualquier parte.

Disponibilidad

Estos productos y muchos más se pueden adquirir en cualquier tienda Bath & Body Works México, así como a través de su e-commerce: www.bathandbodyworks.mx