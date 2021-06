7 ideas de regalos para este Día del Padre

Serio, clásico o desenfadado, papá se merece el regalo más original. Por eso, queremos inspirarte con algunas ideas de regalos.

Por Juan Pablo Llamas, Gerente de Desarrollo de Mercados para PayPal México.

El próximo 20 de junio se celebrará el día del padre y, antes de que sucumbas a la tradicional corbata, debes tener en cuenta que el mundo ha cambiado. La imagen del papá serio y formal que va a la oficina “encorbatado” todos los días, dejó de ser una realidad para muchos. Actualmente muchos papás se han subido a la moda casual, al tren de la modernidad y sus aficiones se han disparado.

Serio, clásico o desenfadado, papá se merece un abrazo y el regalo más original. Por eso, queremos inspirarte con algunas ideas de regalos que podrás comprar desde la comodidad de tu casa y pagar de forma rápida, fácil y segura con PayPal.

Sube el volumen

Las bocinas inteligentes facilitan la vida de una forma impresionante. No solo son altavoces capaces de reproducir música, sino que, gracias a la inteligencia artificial pueden hacer determinadas acciones de acuerdo los comandos de voz. Podrías ayudar a tu papá a tener un asistente virtual en casa, permitiéndole coordinar distintos dispositivos como focos inteligentes, enchufes, televisores inteligentes y cualquier otro aparato que te venga a la mente, tan solo conectándolo al internet y desde su bocina inteligente.

¡Salud!

No hay mejor forma de consentir a papá en su día que con un kit de coctelería y complementandolo con algún curso para que domine el arte de la barra y aprenda a preparar diferentes bebidas o por qué no, experimentar sus propias creaciones. Recuerda que la gran ventaja de comprar por internet es que puedes encontrar ese detalle que marcará la diferencia en su cóctel, y que no es tan fácil de encontrar en tiendas físicas. Imagina saborizar las bebidas con especias y botánicos únicos como el anís estrellado, bayas de enebro o cardamomo verde, todo esto se puede encontrar en la tienda en línea favorita. Apóyate de plataformas de pago digitales como PayPal; puedes hacer los cócteles más originales, al mismo tiempo que tus pagos son más rápidos, fáciles y seguros.

¡Disfruten cada detalle de su programa favorito!

Es momento de sorprender a papá con una pantalla de última generación, Ultra HD y 4K son dos de las mejores opciones en resolución disponibles para que disfruten juntos de los domingos de fútbol con la liga española o los más grandes campeonatos. Si quieres complementar con la mejor experiencia de sonido, considera un sistema de audio o un home theatre. Aprovecha la opción de pago a Meses Sin Intereses (MSI) con PayPal para que puedas disfrutar al instante de construir tu propio cuarto de entretenimiento, pero pagando a cómodas mensualidades.

Para los amantes de las brasas

Ya va siendo hora de preparar una rica comida para toda la familia y un kit con todo lo necesario para una carne asada es una gran opción si tu papá es amante de la cocina. Para hacer que las carnes asadas se vuelvan una experiencia en casa, te recomendamos complementar el kit de tu papá con un mandil parrillero, unos guantes de asador o un termómetro para ayudarle a dejar la carne es su punto exacto. También puedes pagar por la carne y complementos con PayPal, pidiéndoles a tu supermercado favorito a través de tu celular y esperándolos a la puerta de tu casa, mientras enciendes el carbón.

Regálale tiempo libre y compra una aspiradora robótica

Quizás es momento de que papá permita que un robot lo ayude en la limpieza del hogar, estas herramientas inteligentes se encargan de la limpieza de pisos de manera automática. Por medio de sensores calculan la distancia entre paredes y objetos para trazar una ruta de limpieza y mantener todas las áreas del hogar en las mejores condiciones. Regálale una aspiradora robótica para que aproveche y tenga más tiempo libre para disfrutarlo como más le guste. Recuerda que, si tu compra no llega o no corresponde con la descripción del vendedor, puedes apoyarte en la Protección al Comprador*.

¡Monta tu propio cine en casa!

Aprovecha el streaming para el concierto virtual, evento cultural, show de stand up o evento deportivo de su preferencia, reserven los lugares más cómodos del sofá, ordenen sus snacks favoritos en una aplicación de food delivery y disfruten de una tarde inolvidable. Si quieren llevar su cine en casa a otro nivel, pueden comprar en línea y pagar con PayPal por un proyector y unas bocinas que revivan la pantalla grande y el sonido envolvente en sala de su casa. Un proyector puede ser una gran opción que le regale una total inmersión en las mejores escenas de su película favorita.

De vuelta al arcade

Seguramente papá tenga grandes recuerdos de los juegos de consola que lo acompañaron en las tardes de ocio en su niñez y juventud. Entonces qué mejor forma de celebrar el día del padre que regalándole la oportunidad de volver a jugar todos esos clásicos de 16 y 32 bits. Regálale con PayPal un mundo de imaginación y compra en línea tus videojuegos favoritos.

Utiliza tu cuenta de PayPal para consentir a papá y comprar su regalo favorito en un solo clic. Recuerda que, pagando con PayPal, disfrutarás de tus regalos de forma rápida, fácil y segura.