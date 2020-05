5 puntos que debes considerar antes de comenzar un video blog

¡Tienes todo en casa para convertirte en un vlogger! Te damos los 5 puntos que toda persona debería considerar antes de comenzar un fascinante video blog.

video blog

¿por qué no un video blog?

Hasta este momento, te has puesto al día con todas tus series de televisión, has leído todos los libros que has postergado, e incluso reorganizado los muebles una y otra vez para dejar de mirar la misma imagen estática de tu salón o dormitorio. Sí, pasar tanto tiempo es una locura.

Es entonces cuando la imaginación y la ambición deben estar al límite y atreverte a hacer cosas más trascendentales para tu vida. Es hora de escribir tu propio libro, diseñar tu propia marca de muebles, o si quieres empezar con algo no tan pesado de hacer, ¿por qué no un video blog?

Porque si no te has dado cuenta, tienes todo en casa para convertirte en un vlogger, lo único que falta es tu voluntad. Estos son los cinco puntos que toda persona debería considerar antes de comenzar un fascinante video blog:

1.- Habla con el corazón. Supongamos que la tendencia es hablar de coches clásicos, ¿cuánto sabes sobre este tema? Si tu respuesta es absolutamente nada, no intentes forzarte a ser un experto en algo que aún no dominas. Es mejor hablar de tus intereses y de cómo influyen en ti y en los que te rodean.

2.- Equilibrio técnico. Nadie espera que un vlog tenga el mismo nivel de producción que una película de alto presupuesto. Pero eso no significa que no debas preocuparte por la calidad del video y el audio. Esto se puede lograr con micrófonos que eliminan el ruido ambiental y dispositivos que estabilizan la imagen. Si ya tienes la GoPro HERO 8 BLACK sabrás que esta cámara ya hace estas dos funciones por sí sola.

3.- Elige el canal correcto. Dependiendo del tema que estés tratando, tendrás que diversificar los canales de distribución donde estarán tus videos. Definitivamente tendrás que abrir una cuenta en YouTube, pero hay sitios especializados en los que puedes centrarte. Por ejemplo, si quieres hablar de arte en general puedes generar contenido en Vimeo o si va a ser sobre comida abre también una cuenta de Instagram.

4.- Edita en todo momento. Los video blogs suelen durar más de 5 minutos, lo que algunos espectadores encuentran un poco monótono. Por eso la edición inteligente es el principal reto para un vlogger y gracias a los teléfonos inteligentes, todas esas ideas de edición se pueden aplicar al instante. Recomendamos usar la GoPro App donde encontrarás herramientas que hacen de la edición un proceso divertido y dinámico.

5.- Tener invitados habituales. ¡Cuanta más gente, más divertida es la fiesta! Invita a gente que comparta tu misma pasión por el tema central de tu blog, o que sea experta en temas complementarios que se ajusten a lo que estás hablando. Recuerda que al final lo más atractivo debe ser el contenido y el esfuerzo que pongas en él.

