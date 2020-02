Ideas creativas cuando no tienes dinero en este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad

Conoce las recomendaciones para ahorrar y tambien algunas ideas creativas para la celebración del 14 de Febrero con tu novia/o y amigos como se merecen.

Prestadero, líder en préstamos online de persona a persona en México, informa qué hacer cuando no tienes dinero este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, para disfrutar con tu pareja o amigos.

La Cámara Comercio de la Ciudad de México (CANACO CDMX) estimó en 2019 que los festejos del Día del Amor y la Amistad generarían una derrama de $4 mil 793 millones de pesos. Mientras que la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) estimó una derrama económica de $1,902 millones de pesos, lo que significó 6% más que en 2018 para el sector de la micro, pequeña y mediana empresa de la Ciudad de México.

Ya casi es viernes 14 de febrero, tu novia/o y amigos esperan mucho de ti, pero te das cuenta de que no tienes dinero para celebrar con ellos como se merecen. Esta situación es común cada año, no cuentas con capital para festividades o imprevistos, entonces es porque no ahorras, ese valioso hábito que transforma tu vida en bienestar.

Muchos recomiendan que entre 10% y 15% de tu sueldo se debe ahorrar, pero muchas veces no se puede entonces ¿cómo ahorrar de inmediato? Gerardo Obregón, Fundador y Director General de Prestadero.com, recomienda:

Para empezar a ahorrar es más importante la constancia que la cantidad. Si logras el hábito de ahorrar, habrás ganado la batalla contra la decidía y todos los problemas que esto conlleva. Poco y poquito te llevará al éxito. De tus ingresos destina una partida para el ahorro, considera éste como si fueras a pagar la hipoteca o la renta: si dejas de hacerlo te corren. Tú solo ponte metas, establece tus objetivos. Por ejemplo, ahorra $100 pesos a la quincena, significará que al año tendrás $2,400 pesos para dedicar sin problemas el Día de San Valentín.

De acuerdo con el estudio de Tiendeo 2019, 72% de los mexicanos celebrará el Día de San Valentín: 47% lo hará con su pareja y 25% con amigos. Según la investigación, la cena es el plan favorito de los mexicanos y en el que 60% de ellos invierte más dinero, seguido de los chocolates con 47%, el cual es uno de los regalos más buscados en la plataforma. Otro de los obsequios son las flores, a las que 33% destinará el mayor gasto para el Día de San Valentín, y no podían faltar los perfumes, lo cuales también son un delicioso presente.

Ideas creativas para el 14 de febrero

Entonces, si lo tuyo es no presupuestar o ahorrar correctamente, hay otras opciones. A todos nos pasa que llega esta fecha y el dinero no rinde, sin embargo, éste no tiene que ser un problema, hay otras formas de convivir con nuestra pareja o amigos, así que pongámonos creativos y saquemos los tutoriales de manualidades, tienes tantas opciones como pueden ser hacer pulseras, collares, carteras, porta retratos y muchas cosas más que tú mismo puedes hacer, recuerda, el límite será tu creatividad.

Lo que nunca fallan son los postres y si, no quieres regalarle la típica caja de chocolates con forma de corazón, siempre podrás prepárale algo con tus propias manos. Hay postres muy sencillos de hacer como «Cheesecake de plátano con galletas Oreo», «Pay de limón», y «Pastel de galleta con Nutela», entre muchas otras deliciosas opciones.

Vivimos tan mal acostumbrados en el consumismo que a veces olvidamos que hay pequeños momentos que nos pueden llegar a hacer muy felices y podremos cargar con esos recuerdos por siempre. No necesariamente tienes que gastar grandes cantidades en un restaurante lujoso, puedes crear momentos mágicos con una rica cena cacera, un día de campo, un paseo por el parque o algún lugar especial para ambos.

Como parte de la cultura popular 14 de febrero es una fecha donde mucha gente aprovecha para demostrar su afecto a las personas que aprecia, algún ser querido, amigos y en la mayoría de los casos a su pareja, regalando chocolates, peluches o realizando alguna actividad especial, pero alguna vez te has preguntado de ¿dónde viene esta festividad?

Todo comenzó, hacia el Siglo III, en el Imperio Romano mientras gobernaba el Emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras. San Valentín era un sacerdote que consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador. Celebraba en secreto matrimonios, de ahí se ha popularizado que San Valentín sea el patrón de los enamorados. El Emperador lo encarceló y lo ejecutaron el 14 de Febrero del año 270.