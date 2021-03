Experiencias digitales para fans en los GRAMMY impulsadas por IBM Watson

Lanzamiento de GRAMMY Debates with Watson, los primeros debates impulsados por Inteligencia Artificial sobre la industria musical.

IBM, socio oficial de Cloud e IA de Recording Academy®, anunció el lanzamiento de GRAMMY® Debates with Watson, una nueva experiencia digital para los fans, impulsada por las capacidades de procesamiento de lenguaje natural de IBM Watson y tecnologías de nube. Además de la nueva experiencia para los fanáticos, Recording Academy anunció que está haciendo la transición de su plataforma en línea orientada al consumidor –GRAMMY Backstage– a un entorno digital en IBM Cloud, que alojará sin interrupciones el pre-show, the GRAMMY Awards Premiere Ceremony®, y contenido adicional del programa. GRAMMY® Debates with Watson se llevarán a cabo durante la 63º Entrega Anual de los Premios GRAMMY®, que tendrá lugar el 14 de marzo.

Para diseñar experiencias para los fans impulsadas por la tecnología, con el objetivo de involucrar y atraer espectadores y fanáticos de la música, IBM y Recording Academy realizaron varios talleres de design thinking y desarrollaron una experiencia interactiva que utiliza IBM Cloud e IBM Watson para mejorar la participación del show. Este es el cuarto año que IBM se ha asociado con la Recording Academy para llevar el poder de la tecnología de inteligencia artificial (IA) a los Premios GRAMMY.

GRAMMY Debates with Watson es una experiencia de debate musical de varias semanas, curada por IA, disponible para fanáticos de todo el mundo. La experiencia permite a los admiradores de la música contribuir con sus puntos de vista individuales a algunas de las conversaciones más interesantes de la música en la actualidad. Alojado en GRAMMY.com, los fans pueden participar en debates como el artista más innovador o el ícono de estilo más grande, y sumar sus argumentos a favor o en contra, entre 8 y 36 palabras, a través del portal en línea. Como ejemplo, un tema de debate es «La educación musical debería ser obligatoria en todas las escuelas». Los comentarios y datos de los debates serán procesados con IBM Watson y conducirán a “conclusiones”, que ofrecen un análisis de los argumentos en tiempo real.

La solución GRAMMY Debates with Watson aprovecha la sólida cartera de innovaciones que llega a IBM Watson desde IBM Research para promover la IA en los negocios. La IA de IBM para la estrategia empresarial está diseñada para ayudar a las organizaciones a predecir, optimizar y automatizar procesos a través de avances en Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), automatización y confianza. El PLN es clave para interpretar las tendencias y los conocimientos ocultos en los datos empresariales. GRAMMY Debates with Watson usa una innovación del equipo de Project Debater de IBM Research -Key Point Analysis- que IBM planea comercializar en productos de IBM Watson PLN como Watson Discovery y Watson Natural Language Understanding. Key Point Analysis revisa los comentarios de los fans sobre los temas planteados en GRAMMY.com para identificar los puntos más frecuentes y los tópicos principales de los argumentos. Luego, la tecnología de generación de lenguaje natural se usa para crear narrativas cohesivas a favor y en contra sobre cada uno de los temas. La solución también analizará comentarios públicos en redes sociales, como Twitter, para ayudar a informar los debates. El uso de IBM Watson para analizar y sintetizar el lenguaje natural contribuye a escalar las capacidades del equipo editorial de Recording Academy para que puedan producir experiencias más atractivas utilizando conocimientos y datos.

“El lanzamiento de GRAMMY Debates with Watson brinda a los espectadores de GRAMMY una forma completamente nueva de interactuar con otros amantes de la música y ser parte de la conversación. Es fantástico seguir innovando nuestras experiencias digitales y para los fans con IBM y explorar cómo se puede aplicar la IA y la tecnología cloud para hacer que nuestros premios sean más interactivos para los espectadores”, dijo Lisa Farris, Chief Marketing & Innovation Officer, Recording Academy. “Estamos emocionados de traer la experiencia de IBM a los Premios GRAMMY y el trabajo que hacemos para apoyar a los creadores de música y celebrar Music’s Biggest Night®”.

“Nuestro trabajo con Recording Academy es otro ejemplo de cómo estamos aplicando la tecnología de vanguardia de IBM para revolucionar la industria del entretenimiento y brindar a los clientes experiencias innovadoras y atractivas para sus audiencias clave”, dijo Noah Syken, Vice President Sports & Entertainment Partnerships, IBM. «Estas son las mismas tecnologías centrales -nube híbrida e IA- que estamos utilizando para impulsar la transformación digital para clientes de todo el mundo».

Además de los GRAMMY Debates with Watson, IBM anunció que el show de la 63º entrega anual de los Premios GRAMMY en GRAMMY.com se alojará por primera vez completamente en IBM Cloud. Esto es parte del recorrido de Recording Academy hacia la nube híbrida, creando aplicaciones modernas en contenedores en Red Hat OpenShift. IBM impulsará GRAMMY Backstage -como se conoce a la experiencia digital- usando un enfoque de nube híbrida habilitado por Red Hat OpenShift, líder de mercado en plataforma empresaria de Kubernetes, con cargas de trabajo que se ejecutan en múltiples nubes públicas y privadas, que operan sin interrupciones. IBM migrará el entorno digital que aloja el pre-show, GRAMMY Awards Premiere Ceremony, y el contenido adicional del show (artículos, galerías de fotos, videos destacados, etc.) a IBM Cloud. GRAMMY Backstage se integrará a la perfección en la página de inicio de GRAMMY.com y, con IBM Cloud, podrá escalar de forma segura la entrega de GRAMMY Backstage a los más de siete millones de fanáticos en todo el mundo, que se espera que sintonicen.

Red Hat OpenShift e IBM Cloud son las bases de la transformación digital en clientes como Coca Cola European Partners. Las innovaciones en el procesamiento del lenguaje natural que impulsan GRAMMY Debates with Watson también se pueden encontrar en soluciones como Watson Discovery y Watson Assistant, empleadas por socios del ecosistema como EY, y empresas en industrias como salud, retail, telecomunicaciones, entre otros. El trabajo que IBM está haciendo con Recording Academy y otras entidades deportivas y de entretenimiento, para involucrar a los fanáticos durante la pandemia, es similar a las experiencias innovadoras y las aplicaciones tecnológicas que brindan a los clientes en el mundo.

GRAMMY Debates with Watson se basa en el lanzamiento en 2019 de GRAMMY Insights con Watson, una experiencia innovadora para los fans que aplicó la tecnología de IA al pre-show. La experiencia en línea y de transmisión proporcionó información clave en tiempo real sobre los artistas en la pantalla durante la alfombra roja previa a los GRAMMY. La solución, que también aprovechó el PLN para extraer y obtener conocimientos, llegó a cientos de miles de espectadores en vivo en la alfombra roja de GRAMMY.com y creó más de 1.600.000 instancias totales de información.

IBM ha sido socio desde hace mucho tiempo de una variedad de organizaciones deportivas y de entretenimiento, que incluyen tenis (US Open y Wimbledon), golf (Masters Tournament), fútbol (a través de ESPN Fantasy Football) y ha aplicado constantemente la innovación de las tecnologías de IBM para estas experiencias. A través de las asociaciones de IBM, incluida una colaboración de esports recientemente anunciada con Blizzard Activision, The Overwatch League, IBM es capaz de reinventar los deportes y las experiencias de entretenimiento para fanáticos, jugadores y entrenadores por igual, aprovechando la flexibilidad de la nube híbrida y otras soluciones impulsadas por IA.

Los premios GRAMMY se emitirán el 14 de marzo a las 8 p.m. ET/ 5 p.m. PT por CBS. Para ver GRAMMY Debates with Watson, visite GRAMMY.com/Watson del 2 al 14 de marzo.