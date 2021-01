Hyundai y Rhizome de New Museum se unen para mostrar el arte digital a nivel mundial

Hyundai y Rhizome de New Museum colaborarán en plataformas especialmente diseñadas para exhibir arte digital de artistas líderes a nivel internacional.

Hyundai Motor Company y Rhizome de New Museum anunciaron una asociación que verá a ambas entidades apoyando los esfuerzos innovadores de arte digital y las exhibiciones hasta 2022. Esta unión de fuerzas creativas estará anclada por World on a Wire, una nueva exhibición grupal que se estrena el 28 de enero de 2021 simultáneamente en el Hyundai Motorstudio en Beijing y en el sitio web oficial de ‘World on a Wire’, http://worldonawire.net .

Hyundai Motor Company y Rhizome de New Museum

World on a Wire explora las prácticas artísticas relacionadas con las tecnologías digitales emergentes, como la realidad aumentada (AR), la realidad virtual (VR) y la inteligencia artificial (IA). La exposición presenta lo que podrían considerarse formas de vida sintéticas creadas por artistas y explora las posibilidades y la poética de la simulación computacional.

“La visión de Hyundai ‘Progreso para la Humanidad’ siempre ha impulsado todo lo que hacemos. Nuestra asociación con Rhizome refleja este principio rector y esperamos que esta iniciativa inspire y eleve a quienes sienten pasión por las artes creativas, especialmente en estos tiempos difíciles”, dijo Wonhong Cho, Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de la División de Experiencia del cliente de Hyundai Motor. “Nos gustaría invitarlo a experimentar esta exposición desde donde se encuentre y ser testigo de las infinitas posibilidades cuando el arte se encuentra con la tecnología”.

Fundada en 1996 y afiliada al icónico New Museum de la ciudad de Nueva York desde 2003, Rhizome es la organización líder dedicada al arte y la cultura digitales. Rhizome ha desempeñado un papel integral en la historia, definición y proliferación del arte comprometido con las tecnologías en red y en la exhibición de arte digital experimental y de vanguardia.

«La experiencia de Rhizome en la identificación de tendencias de arte digital se encuentra con un socio ideal en Hyundai Motor Company«, dijo Lisa Phillips, Toby Devan Lewis, Directora de New Museum. «Juntos, esperamos apoyar a artistas y creadores visionarios proporcionándoles espacios vívidos en línea y fuera de línea para mostrar sus talentos distintivos«.

Las exhibiciones de la galería se llevarán a cabo en ubicaciones de Hyundai Motorstudio en todo el mundo, espacios creativos que transmiten las opiniones innovadoras de la compañía sobre la movilidad y los estilos de vida futuros. La exposición en línea comenzará simultáneamente con el lanzamiento en Beijing.

Hyundai Motorstudio Beijing (28 de enero – 5 de abril de 2021)

Hyundai Motorstudio Moscú (1 de abril – 4 de julio de 2021)

Hyundai Motorstudio Seúl (del 7 de mayo al 8 de agosto de 2021)

Esta colaboración es una extensión de las iniciativas de arte y cultura de Hyundai, basada en asociaciones de larga data con instituciones de arte globales, como Tate Modern en el Reino Unido y el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles en los EE. UU. La asociación con Rhizome de New Museum permite a Hyundai aprovechar el enfoque único de la institución cultural en la defensa del arte digital y las exhibiciones en línea.