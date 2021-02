Hyundai presenta TIGER, el concepto de vehículo de máxima movilidad sin tripulación

El primer concepto de Vehículo de Máxima Movilidad (UMV) sin tripulación de Hyundai como TIGER, que significa Robot Transformador de Excursión en Tierra Inteligente.

Hyundai Motor Group ha revelado TIGER (Robot Transformador de Excursión en Tierra Inteligente), el segundo Vehículo de Máxima Movilidad (UMV) de la compañía y el primero diseñado para conducirse sin tripulación. El robot transformador de excursión en tierra inteligente está diseñado para transportar varios tipos de carga útil mientras viaja por terrenos desafiantes.

Hyundai presenta TIGER

TIGER está siendo desarrollado en el New Horizons Studio de Hyundai Motor Group –con sede en Mountain View, California–, establecido a finales de 2020 para desarrollar UMV inspirado en el liderazgo en investigación e innovación de Silicon Valley y otros centros de innovación.

“Los vehículos como TIGER y las tecnologías que lo sustentan nos brindan la oportunidad de impulsar nuestra imaginación”, dijo el Dr. John Suh, Director de New Horizons Studio. “Buscamos constantemente formas de repensar el diseño y desarrollo de vehículos y redefinir el futuro del transporte y la movilidad”.

El vehículo conceptual muestra su capacidad en terrenos remotos e inaccesibles

Las capacidades excepcionales de TIGER están diseñadas para funcionar como una plataforma de exploración científica móvil en lugares extremos y remotos. Basado en una arquitectura de plataforma modular, sus características incluyen un sofisticado sistema de locomoción de piernas y ruedas, control direccional de 360 ​​grados y una gama de sensores para observación remota. También está destinado a conectarse a vehículos aéreos no tripulados (UAV) que pueden cargar y entregar TIGER a lugares inaccesibles.

Con un gran espacio de carga alojado dentro de su cuerpo, TIGER puede transportar mercancías para su entrega o desplegarse para entregar paquetes de ayuda en situaciones de emergencia. La articulación pierna-rueda permite a TIGER abordar una variedad de situaciones extremas mientras mantiene la carga útil más nivelada que un vehículo terrestre típico.

Con las piernas retraídas, TIGER se conduce como un vehículo de tracción en las cuatro ruedas en su modo más eficiente. Cuando el vehículo se atasca o necesita viajar sobre un terreno que es difícil o infranqueable para las ruedas, usa su capacidad para caminar, despegarse o viajar más fácilmente sobre ese terreno. Esta característica fue vista anteriormente en Elevate, el primer concepto de UMV de Hyundai Motor Group con patas móviles, que debutó en el Consumer Electronic Show (CES) de 2019. TIGER, comparte con este último características similares en sus patas y ruedas. La diferencia entre Elevate y TIGER es que, mientras que el primero puede transportar pasajeros, el segundo no está diseñado para ser tripulado. Tanto TIGER como Elevate combinan tecnologías de locomoción robótica y con ruedas que les permite atravesar terrenos más allá de lo que un vehículo todoterreno es capaz.

Primera versión diseñada en Silicon Valley con asociaciones de desarrollo global

La primera versión de TIGER, X-1 —la X significa experimental—, reúne una amplia gama de conocimientos tecnológicos y de diseño. El proyecto está liderado por New Horizons Studio de Hyundai Motor Group en estrecha colaboración con Autodesk, una empresa líder en software de diseño de ingeniería.

“Trabajar en estrecha colaboración con el equipo de Hyundai en el vehículo TIGER X-1, utilizando tecnología avanzada como el diseño generativo para traspasar los límites del aumento de la fuerza y ​​al mismo tiempo reducir el peso en el transporte, es exactamente lo que queremos decir cuando hablamos de crear lo nuevo posible”, dijo Srinath Jonnalagadda, Vicepresidente de Estrategia Comercial para diseño y fabricación de Autodesk. «Las nuevas técnicas de diseño, ingeniería y fabricación habilitadas por Autodesk Fusion 360 ayudan a los equipos colaborativos modernos de hoy a llegar a la producción de manera más rápida y eficiente».

TIGER X-1 fusiona las capacidades de diseño generativo de Autodesk con las crecientes capacidades de investigación y desarrollo de Hyundai en movilidad. Los equipos han estado trabajando en conjunto para crear una estructura liviana pero increíblemente fuerte, con las patas y ciertos elementos del chasis creados con impresión aditiva compuesta de fibra de carbono.

New Horizons Studio en colaboración con Sundberg-Ferar, expertos en diseño de conceptos, ha desarrollado TIGER X-1 con la finalidad de entregar y recuperar cargas útiles críticas en terrenos accidentados. Estas capacidades hacen que el vehículo conceptual sea ideal para la evaluación de la superficie de 360 ​​grados en áreas afectadas por desastres naturales, terrenos desafiantes, o incluso la superficie de la luna o algún planeta.

«Mientras desarrollaba TIGER con New Horizons Studio, el equipo de Sundberg-Ferar buscaba crear un robot que maximizara la eficiencia del movimiento de las ruedas con la articulación de un cuadrúpedo para ampliar la posibilidad de llegar a ubicaciones más remotas», dijo David Byron, Gerente de Estrategia de Diseño e Innovación en Sundberg-Ferar. «TIGER es un diseño de plataforma modular que permite conectar diferentes cuerpos al chasis para aplicaciones únicas, como la entrega de carga o la vigilancia en lugares no aptos para humanos».

New Horizons Studio: hogar del desarrollo UMV de Hyundai Motor Group

New Horizons Studio desarrolla vehículos con una movilidad sin precedentes. Los productos del estudio se dirigen a usuarios que necesitan viajar y moverse en terrenos no convencionales y todoterreno, incluidos lugares a los que no se puede llegar con vehículos de ruedas comunes. Los UMV de New Horizons Studio pueden estar sujetos a aplicaciones y entornos más desafiantes, y adaptarse a condiciones cambiantes.

New Horizons Studio se ha centrado en el desarrollo de tecnologías para permitir vehículos conceptuales como TIGER. Estas tecnologías incluyen locomoción rueda-pata, materiales y estructuras de alto rendimiento, sistemas de potencia de alto rendimiento, sistemas de chasis y carrocería, sistemas de evaluación y desarrollo virtual, y sistemas y diseño centrados en el ser humano. Cada uno de ellos representa un progreso técnico significativo que se puede aplicar a cualquier vehículo y acelerará el desarrollo de soluciones de movilidad avanzadas.

Asimismo, el Estudio promueve la visión de Hyundai Motor Group de dar forma al futuro de la movilidad y aporta un liderazgo innovador, con visión de futuro de Silicon Valley y otros centros de innovación. Los conceptos de UMV en desarrollo no se basan únicamente en las ruedas y se espera que aborden situaciones de manejo desafiantes; por ejemplo, un automóvil con patas robóticas podría salvar vidas como el primer respondedor en desastres naturales; o las personas sin acceso a una rampa en la acera podrían llamar a un automóvil para caminar hasta la puerta de entrada, nivelarse y permitir que las sillas de ruedas entren.

Usando una combinación de robótica y tecnología de locomoción con ruedas, se espera que Elevate, TIGER y otros vehículos de New Horizons Studio redefinan la movilidad vehicular.

El video de presentación de TIGER X-1 está disponible en el canal oficial del Grupo en YouTube.

