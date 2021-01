Hyundai Motorsport obtiene su primer podio del año en el WRC Montecarlo

El Rally de Montecarlo siempre es un comienzo difícil para una nueva temporada y el evento de este año ciertamente no fue diferente. A lo largo de cuatro días y 14 etapas complicadas, la edición de 2021 ofreció las condiciones clásicas de Montecarlo y sus desafíos habituales.

Hyundai Motorsport

El equipo de Hyundai Motorsport salió del primer rally del año con un podio gracias a la gran actuación de Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe en su primer evento del WRC como nuevo equipo. Fue un fin de semana intenso para los belgas, ya que utilizaron el rally como una valiosa experiencia de aprendizaje en condiciones increíblemente duras. Con el tercer lugar en la general, la pareja también obtuvo dos victorias de etapa, incluida una actuación dominante en la carrera de Saint-Clément-Freissinières del sábado.

Dani Sordo y Carlos del Barrio terminaron su asociación ganadora de rallys con una actuación en quinto lugar, habiendo luchado por mantener el ritmo en ocasiones. «No hemos tenido un rally muy bueno, así que quitarle los puntos a algunos fabricantes es un consuelo», dijo Dani. “Desde el principio, no hemos ido realmente al ritmo. Ha habido algunas partes en las que simplemente me ha faltado confianza. Es triste terminar mi sociedad con Carlos; hemos tenido buenos resultados a lo largo de los años y ha sido fantástico trabajar con él.»

Nuestros estonios Otto Tänak y Martijn Järveoja arrancaron el rally con fuerza, ganando las dos primeras etapas el jueves para tomar una ventaja de 3,3 segundos. Sin embargo, la prueba no les salió bien y un doble pinchazo el sábado por la tarde los obligó a retirarse anticipadamente. «Desafortunadamente, otro final temprano en Monte para nosotros», mencionó Otto el sábado por la tarde.

Reflexiones honestas

Eso significaba que solo Thierry / Martijn y Dani / Carlos serían elegibles para sumar puntos adicionales de fabricante en el Power Stage el domingo, lo que hicieron con la cuarta y quinta posición, reclamando un total de 30 puntos, pero no era el nivel de rendimiento que se esperaba lograr.

“Este rally ha terminado de la misma manera que lo ha hecho todo el fin de semana”, explicó la Directora de equipo, Andrea Adamo. “Claramente, ha estado totalmente mal. No sé si es el acercamiento de la gente, o lo que sea, pero hoy hemos vuelto a mostrar nuestros límites. Personalmente tengo que replantearme muchas cosas porque lo que he visto este fin de semana está lejos de ser algo que me haga sentir orgullosa y feliz. «