Hyundai Live: una pieza clave para mantener la cercanía con los clientes y el proceso de ventas

Hyundai Live ofrece una experiencia digital completa, más segura, cómoda y congruente con el presente gracias a las diferentes soluciones de Wishbi.

Hyundai Live es una plataforma implementada por Hyundai Motor de México con el soporte de Wishbi, una compañía española que ofrece servicios de video-agente a empresas que venden en línea, la cual permite a los clientes tener un acercamiento virtual con la marca y sus diferentes productos a través de una experiencia digital completa, más segura y cómoda de acuerdo con las necesidades que exige el presente.

En México, Hyundai Live demostró tener un impacto masivo en las ventas reales durante 2020, con más de 127 transacciones durante el año, lo que representó más del 505% a comparación con el año anterior; de igual forma la plataforma llegó a más de 9,700 clientes potenciales con más de 13,000 preguntas recibidas, convirtiéndose en un caso de éxito por el potencial que desató. Esto ayudó para que se convirtiera en parte fundamental de los esfuerzos de la marca para los lanzamientos del totalmente nuevo Grand i10 2021 y Creta 2021.

Hyundai Live ofrece una nueva forma de presentar los modelos de automóviles, sus detalles e incluso hacer pruebas a distancia por medio de un presentador que transmite desde un showroom de Hyundai.

Esta innovadora herramienta fue implementada por Hyundai Motor de México como One To Many (OTM) en 2018 incluyéndose en el proceso de ventas y como One To One (OTO) en 2020. A raíz de la emergencia por el COVID-19 Hyundai Motor Company la adoptó como medida digital para sus subsidiarias alrededor del mundo. En nuestro país Hyundai Live funciona utilizando soluciones como Broadcast by Whisbi, para que los clientes no pierdan contacto con la marca, sus productos y servicios en ningún momento y desde cualquier lugar con acceso a internet.

Entre los principales retos que enfrentó Hyundai al momento de los cierres de distribuidoras en marzo del 2020 fue el de lograr escalar las transmisiones de video para satisfacer la demanda, mantener una estrategia de participación alta que pudiera traducirse en ventas, así como atraer y atender a una nueva audiencia que anteriormente compraba exclusivamente de forma tradicional en distribuidoras.

Ante estas premisas Hyundai decidió emitir en Hyundai Live vía Whisbi, de lunes a viernes, de 10 am a 1 pm y de 2 pm a 6 pm optando también por la creación de un calendario de contenido mensual para las transmisiones, que incluyó información sobre el automóvil, promociones, noticias de la marca a nivel nacional y mundial. Asimismo, la integración de Whisbi Sell en la solución Whisbi Engage, permitió ofrecer experiencias personalizadas a los clientes que ya habían visto una transmisión en vivo.

“Implementamos Hyundai Live como parte del proceso de digitalización de la marca mucho antes de que la pandemia obligara a la industria a realizar este cambio y fuimos de los primeros en tener una innovación como esta en el mercado. Hoy en día Hyundai Live se ha convertido en un elemento clave por la cercanía y empatía que genera, lo cual ayuda al proceso de ventas”, mencionó Salvador Jordán, Head of Marketing & PR, Hyundai Motor México.

El éxito de las transmisiones se debe en gran medida a que los presentadores, quienes se capacitan de forma continua, se expresan de una manera amigable y fácil de entender, así como con empatía por la experiencia de los usuarios, brindando la accesibilidad que se encuentra en los distribuidores. Son expertos que hablan de una manera sencilla y entendible para quienes están interesados en un modelo.

En el mes de agosto de 2020, Hyundai Live jugó un papel importante en el lanzamiento en línea del totalmente nuevo Grand i10, ya que la dupla de animadores fueron parte de los protagonistas de la transmisión que dio a conocer el nuevo vehículo en redes sociales. Para el lanzamiento de Creta 2021 en noviembre del mismo año, la plataforma afianzó su posicionamiento y logró llevar una gran cantidad de público a su canal para conocer el modelo de forma virtual: 12,165 personas se conectaron en ambas transmsiones logrando un tiempo de visualización de 4 minutos promedio y generando 307 interacciones.

En ambos lanzamientos, Hyundai Live demostró tener una base importante de seguidores que comenzaron el proceso de compra desde la plataforma. Este éxito se debe a que durante una transmisión, un cliente interesado puede solicitar y ponerse en contacto instantáneamente con un experto en ventas de Hyundai. El conjunto de todas estas acciones da como resultado atraer a los clientes con más información hacia los distribuidores autorizados de Hyundai Motor de México. ¡Clientes listos para adquirir su nuevo compañero de camino Hyundai!

