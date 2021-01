Hyundai Elantra gana el premio “Auto del Año” 2021 en Norteamérica

El Hyundai Elantra 2021 ganó el premio Auto del Año 2021 en Norteamérica, el primero en el segmento con llave digital Hyundai.

El Hyundai Elantra 2021 ganó el premio Auto del Año 2021 en Norteamérica, calificado por el jurado de medios automotrices del American Car, Utility and Truck of the Year(NACTOY). Esta es la segunda vez que el sedán Hyundai gana dicho premio, siendo la primera en 2012. Solo dos autos han sido premiados más de una vez (Chevrolet Corvette y Honda Civic) y esto marca una tercera victoria para Hyundai en esta categoría. El ganador fue anunciado durante un evento virtual. Imágenes, material de archivo, comunicados de prensa y especificaciones del Elantra 2021 pueden encontrarse en https://www.hyundainews.com/en-us/models/hyundai-elantra-2021-elantra.

“Gracias a todos los miembros del jurado. Es un honor aceptar este premio en nombre de toda la empresa, nuestros empleados de las plantas de Alabama y Ulsan que fabrican el Elantra y nuestros distribuidores”, dijo José Muñoz, Director de operaciones global de Hyundai Motor Company, CEO y Presidente de Hyundai Motor North America y Hyundai Motor América. “Elantra es un símbolo de nuestra combinación de diseño dinámico, tecnología avanzada y gran economía de combustible. Los clientes de Elantra van a experimentar todo el trabajo duro y la dedicación necesarios para hacer este automóvil líder en su clase».

Los miembros del jurado probaron y evaluaron más de 40 vehículos nuevos antes de votar a los tres mejores autos, vehículos utilitarios y camiones para ser finalistas de 2021. El Nissan Sentra y el Génesis G80 fueron los otros autos finalistas.

Ahora, en su vigésimo octavo año, los premios NACTOY se seleccionan a través de una serie de tres votaciones separadas, compuestas por un jurado diverso de periodistas del ámbito automotriz de numerosos medios en los Estados Unidos y Canadá. Los miembros del jurado evalúan a los finalistas en función de su liderazgo en el segmento, la innovación, el diseño, la seguridad, el manejo, la satisfacción del conductor y el valor del dólar.

Desde su fundación en 1994, los premios NACTOY son los más antiguos para vehículos nuevos, sin estar asociados a ninguna publicación, sitio web, estación de radio o televisión. Debido a la independencia de los jurados, estos premios se encuentran entre los más respetados de la industria.

