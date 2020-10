Hyundai anuncia New Horizons Studio para desarrollar vehículos de máxima movilidad

Hyundai Motor Group anuncia la formación de New Horizons Studio y el nombramiento de un liderazgo innovador en Silicon Valley.

Hyundai Motor Group anunció la formación de New Horizons Studio, una nueva unidad dedicada al desarrollo de Ultimate Mobility Vehicles (UMV).

Hyundai New Horizons Studio

En su afán de ir siempre a la vanguardia y superar los límites, Hyundai crea New Horizons Studio, una plataforma para la construcción de vehículos que se desplacen con una movilidad sin precedentes. Los productos serán dirigidos a los clientes que necesitan viajar en terrenos no convencionales y fuera de la carretera, incluidos lugares donde nunca antes había circulado un vehículo. Estos vehículos estarán sujetos a aplicaciones y entornos más desafiantes, adaptables a condiciones cambiantes. Esta unidad amplía los límites del desarrollo de vehículos, reimaginando cómo los vehículos podrían atravesar el mundo.

New Horizons Studio está dirigido por el vicepresidente Dr. John Suh, quien ha ocupado varios puestos de liderazgo en Hyundai Motor Group desde 2011. Se desempeñó como director fundador de Hyundai Ventures y luego dirigió Hyundai CRADLE (Centro de diseño robótico aumentado en Living Experiences) como su director fundador con sede en Silicon Valley. Aporta más de 35 años de experiencia en los sectores automotriz y de tecnología emergente, incluidos puestos en la Universidad de Stanford, Palo Alto Research Center (PARC; anteriormente, Xerox PARC) y General Motors Company.

«Nuestro objetivo es crear el primer vehículo de clase transformadora del mundo, también conocido como el vehículo de máxima movilidad», señala el Dr. Suh.

La nueva unidad promueve la visión de Hyundai Motor Group de dar forma al futuro de la movilidad y el liderazgo innovador y con visión de futuro a bordo de Silicon Valley y otros centros de innovación.

También, dando el salto a New Horizons Studio, está la Dra. Ernestine Fu, quien se une al grupo como Directora de Gestión de Producto. Ella ha dirigido investigaciones sobre las interacciones entre operadores humanos y vehículos autónomos en el Laboratorio de Innovación Automotriz Volkswagon de la Universidad de Stanford, así como empresas de tecnología emergente escaladas durante más de nueve años, y como socia de capital de riesgo en Alsop Louie Partners.

Hyundai Elevate, presentado en CES 2019, es el concepto inaugural que ahora está desarrollando New Horizons Studio. El vehículo no depende únicamente de las ruedas y se espera que aborde situaciones de conducción desafiantes; por ejemplo, un automóvil con patas robóticas podría salvar vidas como el primer interviniente en desastres naturales; o, las personas que no tienen acceso a una rampa ADA podrían llamar a un automóvil hasta la puerta principal, nivelarse y permitir que las sillas de ruedas entren directamente. Usando una combinación de robótica y tecnología de locomoción con ruedas, se espera que New Horizons Studio redefina la movilidad vehicular.

