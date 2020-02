Inauguran el primer Arena de esports de Latinoamérica en México: se jugará la LLA de League of Legends

Ejecutivos de Riot Games, TV Azteca, Cinemex y Arena Place to Play presentaron el nuevo HyperX ARENA Esports Stadium. Frente a la prensa e invitados especiales, se inauguró el lugar construido en la Ciudad de México para que los fans puedan ser espectadores presentes de las emocionantes partidas de esports. El Arena abre sus puertas oficialmente el próximo sábado 15 de febrero, con el comienzo de la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends.

“El acuerdo que hicimos en Riot Games con TV Azteca, Arena The Place To Play y Cinemex, es un gran paso para el crecimiento de este deporte. Ahora nuestra comunidad mexicana podrá acceder a un espacio físico para ver cada partida de la LLA de League of Legends. Es un orgullo poder ser parte de esta oportunidad histórica para Latinoamérica”, expresó Raúl Fernández, gerente de Riot Games Latinoamérica.