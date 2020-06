Huawei en la sexta posición en el ranking de las empresas más innovadoras 2020

Huawei subió 42 lugares en comparación con el año 2019 y se ubicó en la sexta posición de las organizaciones más innovadoras según BCG.

La consultora The Boston Consulting Group (BCG) dio a conocer su ranking “Las 50 Compañías más innovadoras de 2020” (The 50 Most Innovative Companies of 2020), donde Huawei se colocó en la sexta posición, subiendo 42 lugares en comparación con 2019. Además, es la empresa del top 10 con mayor crecimiento interanual.

Huawei una de las empresas más innovadoras en 2020

Los puntos que BCG toma en cuenta para evaluar el desempeño de las compañías son:

Global “Mindshare”. Se refiere al número de votos emitidos por los 2,500 ejecutivos de innovación. Visualización de los colegas en la industria. Es el número de votos recibidos de ejecutivos de la propia industria de una empresa. Disrupción en la industria. El índice de diversidad (Herfindahl-Hirschman) de acuerdo con los votos de todas las industrias. Creación de valor. Toma en cuenta el TSR (Total Shareholder Retur o Total Shareholder Retur), que incluye recompras de acciones desde enero de 2017 hasta diciembre de 2019, un promedio de tres años.

“La innovación es parte del ADN de Huawei desde hace más de tres décadas. Por ejemplo, algunos de nuestros aportes al mercado global de smartphones fueron el desarrollo de un dispositivo con cámara dual Leica, la evolución hacia el primer el primer smartphone de la serie P con tres cámaras, la integración de la inteligencia artificial de forma proactiva en el desempeño y las funciones fotográficas de nuestros dispositivos y la creación de un ecosistema completo que brinda conectividad fluida y segura. Estas innovaciones se suman a nuestras más de 74 mil patentes registradas a nivel mundial”, expresó David Moheno, Director de Relaciones Públicas de Huawei CBG para América Latina.

Tal es compromiso de Huawei en innovar, que fue la número uno en solicitud de patentes durante 2019 con un total de 3,524, de acuerdo con la Oficina Europea de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés), reflejo de que la compañía destina entre el 10 y 15 por ciento de sus ingresos anuales a la investigación y desarrollo (I+D).

Avance de Huawei en el ranking desde su ingreso en el 2014. Fuente: BCG

BCG señaló que sus investigaciones arrojaron que “los líderes en innovación deben adaptarse a los patrones cambiantes de la oferta (espontáneos y rápidos), a la demanda, al comportamiento del consumidor y a las distintas formas de hacer negocio·.

La firma aseguró que las empresas que duplican su inversión en innovación durante las épocas de crisis lo hacen bajo una estrategia clara y adecuada para detectar las áreas de oportunidad de manera rápida con un crecimiento sostenido.

Es la primera vez que Huawei se coloca dentro de las 10 empresas más innovadoras a nivel global, lo que marca su compromiso en superarse año tras año con una oferta de valor disruptiva. Y, a nivel general, es la primera edición que las diez compañías más innovadoras son todas de tecnología.

Cabe mencionar que Huawei incrementó sus ingresos por ventas globales un 19.1% en 2019 en comparación con el año anterior, llegando a los 858,800 millones de yuanes (120,362 millones USD aproximadamente). Sus ingresos por ventas del negocio de consumo alcanzaron los 467,300 millones de yuanes (65,493 millones USD, aprox.) un 34% más que en el mismo período de 2018.