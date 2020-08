Huawei anuncia nuevo centro de juegos para sus dispositivos: Huawei GameCenter

Huawei lanza su plataforma oficial de servicio de juegos: Huawei GameCenter, plataforma para reunir a las comunidades de juegos móviles mediante premios.

Huawei anuncia el lanzamiento mundial de un nuevo centro de juegos para dispositivos, HUAWEI GameCenter (PRNewsfoto/Huawei Consumer Business Group)

Huawei anuncia el lanzamiento de su plataforma oficial de servicio y distribución de juegos Huawei GameCenter en 33 países y regiones. GameCenter es una plataforma diseñada para reunir a las comunidades de juegos móviles mediante premios y contenido de alta calidad. Los usuarios de Huawei en Asia Pacífico, Europa, América Latina, el Oriente Medio, África y otras regiones ahora pueden disfrutar una experiencia de juego más amplia descargando y usando HUAWEI GameCenter a través de la AppGallery.

Un mundo nuevo de juegos creado especialmente para la experiencia de juego del siguiente nivel

Huawei GameCenter crea una plataforma integral de servicio de juego y una experiencia única para los usuarios, ofreciendo a los jugadores una experiencia más amplia mediante dos servicios esenciales: servicio de contenido y bienestar del usuario. Con GameCenter, los usuarios pueden tener acceso a los juegos pedidos por adelantado, nuevos juegos y juegos populares. Además, los usuarios pueden aprovechar exclusivos paquetes y ofertas de juegos en línea cuando usan los juegos, mediante los cuales los usuarios pueden aumentar su perfil, recibir más descuentos y disfrutar beneficios increíbles. Los principales beneficios son:

Estar entre los primeros en conocer los lanzamientos de juegos nuevos y probar juegos nuevos

GameCenter es la plataforma para el lanzamiento mundial de juegos programados, que son exclusivos en la plataforma de Huawei. Estos son Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land y más.

Los usuarios también pueden encontrar otros juegos nuevos como Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos, Goddess MUA y más.

Nunca te pierdas juegos populares en todo el mundo

Entre los juegos populares que los consumidores pueden disfrutar en GameCenter están: Idle Heroes, The Origin of Chaos, Brain Out, AFK Arena, Rise of Kingdoms: Lost Crusade, Lords Mobile, Asphalt 9: Legends – Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac, Perfect world y más.

Disfruta ofertas y regalos exclusivos, solo en GameCenter

Los usuarios encontrarán varios paquetes de bienestar exclusivos de HUAWEI GameCenter. Por ejemplo, cuando jueguen Last Day Rules: Survival y Starship Legion-AMG, los usuarios pueden recibir beneficios de paquetes exclusivos como monedas de oro y objetos de utilería de tiempo limitado, para tener un tiempo de juego más agradable. Además, hay beneficios sorpresivos que los usuarios pueden descubrir cuando exploren este nuevo centro de juegos.

Con GameCenter, los desarrolladores pueden atraer y retener jugadores en todo el mundo mientras alcanzan el éxito comercial

Para los desarrolladores que crean con Huawei, el lanzamiento de GameCenter les da una oportunidad de llegar a una audiencia de consumidores más vasta de más de 700 millones de usuarios de Huawei a una escala mundial. Los 1,6 millones de desarrolladores de HMS (Servicios Móviles de Huawei) ya están creando experiencias nuevas y únicas que incorporan las capacidades de Chipset-Dispositivo-Nube de Huawei. Estos desarrolladores también están liberando el potencial de llegar a más fans devotos a través del ecosistema de HMS, que proporciona capacidades para todas las situaciones, canales de distribución mundial, gestión operativa de ciclo completo y apoyo. Actualmente, el HUAWEI GameCenter tiene asociaciones con importantes empresas internacionales de juegos, como Lilith Games, IGG, Gameloft, Forshow Games, etc.

Para los desarrolladores en el sector de los juegos, la introducción de GameCenter les da beneficios aún mayores, entre ellos:

Servicios gratis de evaluación profesional para desarrolladores, con el fin de obtener reacciones locales de regiones en el extranjero a los juegos. Esto ayuda a los desarrolladores a dar un carácter local a sus aplicaciones, de manera que los servicios de juego sean más relevantes y emocionantes para los jugadores en diversos mercados.

A los desarrolladores que necesitan integrar sus juegos con HMS Core, Huawei les proporcionará apoyo técnico para facilitar la integración con HMS Core con la eficiencia necesaria.

Acceso al programa «Shining-Star», que proporciona un fondo de incentivo de US$1.000 millones y ofrece diversos servicios, entre ellos un ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones completo, fondos para innovación en el desarrollo, crecimiento de usuarios, marketing y otros aspectos para desarrolladores.

Los desarrolladores tienen una parte favorable de los ingresos cuando desarrollan con Huawei. Además, ofrecemos a los desarrolladores publicidad y espacio promocional en GameCenter para llegar a más consumidores.

En futuras actualizaciones de sus versiones, GameCenter presentará una comunidad social en la aplicación. De esa manera, los jugadores podrán usar la plataforma como un medio para socializar, hacer amistades y crear comunidades de fans con los mismos intereses.

Para más información: https://huaweimobileservices.com/es/appgallery-esp/