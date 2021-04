Nueva HUAWEI Band 6 ¡ya disponible para preventa en México!

Huawei anuncia el lanzamiento de la HUAWEI Band 6, su más reciente banda inteligente para los amantes del deporte y un estilo de vida saludable.

Huawei Consumer Business Group (CBG) ha anunciado hoy al nuevo miembro de su Serie HUAWEI Band, la HUAWEI Band 6. Dado que los consumidores exigen cada vez más de sus dispositivos portátiles, la nueva smartwatch de HUAWEI ha sido mejorada en términos de diseño, duración de la batería y monitoreo de la salud y el estado físico.

HUAWEI Band 6 es la primera banda inteligente de Huawei que incluye una pantalla AMOLED FullView de 1.47 pulgadas con una relación pantalla-cuerpo del 64%, lo que significa que puede mostrar más información sin perder el estilo. Además, la nueva smartwatch de HUAWEI hereda la batería de dos semanas de duración que ya distingue a los wearables de Huawei.

Comodidad de uso y monitoreo preciso de la salud son los dos elementos esenciales que las bandas inteligentes deben integrar en la actualidad. Con esto en mente, la HUAWEI Band 6 adopta estándares extremadamente altos en diseño, materiales y las tecnologías de monitoreo que integra. Con un peso de solo 18g, ofrece una experiencia de uso ligera aunada a la capacidad de monitorear la salud del usuario durante todo el día. La nueva smartwatch de HUAWEI no solo es la primera banda inteligente de Huawei que soporta el monitoreo de saturación de oxígeno (SpO 2 ) durante todo el día, sino que también ofrece a los usuarios una gama completa de funciones de monitoreo de salud, como seguimiento de la frecuencia cardiaca, el sueño, el estrés y ciclo menstrual. En cuanto al monitoreo de la actividad física, la HUAWEI Band 6 es compatible con 96 modos de entrenamiento para el monitoreo y análisis de datos profesionales que ayudan a los usuarios a entrenar con bases científicas.

Liderando la tendencia en el diseño de bandas inteligentes

La HUAWEI Band 6 viene con una pantalla AMOLED FullView de 1.47 pulgadas con una resolución de 194*368 y 282 PPP para una visualización vívida de contenido. En comparación con su predecesora, la pantalla es 148% más grande, y la relación pantalla-cuerpo también ha mejorado notablemente hasta en un 64%. El colorido de la pantalla proporciona a los usuarios una mayor claridad de la información y ofrece datos de entrenamiento y salud en una proporción de visualización más fácil de usar. Los usuarios pueden deslizar fácilmente hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha para ver sus notificaciones y avance de objetivos, como si se tratara de la pantalla táctil de un smartphone.

La HUAWEI Band 6 está disponible en los colores: Graphite Black, Amber Sunrise, Sakura Pink y Forest Green para combinar con el estilo o el atuendo de los usuarios. El cuerpo del reloj de polímero reforzado con fibra de vidrio, junto con el delicado revestimiento de textura metálica, combinado con la correa de caucho de silicona, suave y agradable con la piel, utiliza la técnica de polimerización inducida por luz UV, ofreciendo un diseño juvenil y cómodo que lidera esta tendencia en las bandas inteligentes.

Diseño compacto con batería de dos semanas de duración

La HUAWEI Band 6 hereda la larga duración de la batería de los wearables de Huawei para gestionar el consumo de energía de la pantalla más grande. Con el apoyo de un chipset de alta eficiencia y algoritmos inteligentes de ahorro de energía, la nueva smartwatch de HUAWEI permite el monitoreo continuo del ritmo cardiaco y del sueño con una batería de 14 días de duración para un uso ininterrumpido. Además, la HUAWEI Band 6 admite la carga rápida mediante un cargador magnético. Una carga de cinco minutos puede dar vida a la banda inteligente para dos días de uso típico. Con un peso de tan solo 18 gramos, la HUAWEI Band 6 es una pieza extraordinaria que destaca por su vívida pantalla FullView y su batería de 2 semanas de duración.

Un nuevo estilo de vida con una gestión proactiva de la salud

Las funciones de monitoreo de la salud son una de las más populares entre los usuarios de bandas inteligentes. Gracias a los módulos de hardware optimizados, basados en la tecnología TruSeenTM 4.0 de Huawei y el nuevo algoritmo inteligente de ahorro de energía, la HUAWEI Band 6 ahora soporta el monitoreo de saturación de oxígeno (SpO 2 ) durante todo el día. Monitorea la salud de los usuarios y genera una alarma cuando el nivel de oxígeno en sangre es bajo, ayudándoles a tomar medidas rápidas y a gestionar su salud de forma más proactiva. La HUAWEI Band 6 también proporciona seguimiento continuo, en tiempo real y preciso de la frecuencia cardiaca, el sueño, el estrés y el ciclo menstrual; también genera alertas cuando frecuencia cardiaca de los usuarios en reposo es demasiada alta o baja.

Las funciones de fitness de la HUAWEI Band 6 también aportan una experiencia totalmente nueva a los usuarios. Los 11 modos de ejercicio profesional, como correr en interiores y exteriores, montar en bicicleta y saltar la cuerda, y 85 modos personalizados, incluyendo fitness, juegos de pelota y tipos de baile, ofrecen una amplia cobertura de seguimiento del ejercicio. La HUAWEI Band 6 adopta el algoritmo de ejercicio profesional HUAWEI TruSportTM desarrollada por Huawei para analizar a profundidad las capacidades de ejercicio de los usuarios basándose en parámetros multidimensionales como los datos de variabilidad de la frecuencia cardiaca y los datos de ejercicio, proporcionándoles una evaluación científica y sugerencias sobre sus capacidades de ejercicio.

Una compañera inteligente en la muñeca

Con su increíble duración de la batería y su diseño ligero, la HUAWEI Band 6 está diseñada para proporcionar a sus usuarios funciones esenciales e inteligentes durante largos periodos de tiempo en diversos escenarios. La HUAWEI Band 6 puede identificar de forma inteligente números desconocidos, controlar la reproducción de música y disparar la cámara a distancia.









La HUAWEI Band 6 no solo innova la forma convencional de un rastreador fitness, sino que también es el producto wearable de nivel básico más versátil del mercado. Con su inspiración Go Bigger for Better, la HUAWEI Band 6 está diseñada para crear una experiencia inteligente de gestión de la salud y mejora del ejercicio en todo momento, ayudando a los usuarios a establecer nuevas formas de llevar un estilo de vida saludable y activo.

Disponibilidad y precio

La nueva HUAWEI Band 6 ya está disponible a la preventa en México a partir de hoy lunes 12 de abril a través de HUAWEI Shop, la tienda oficial de Huawei en línea, en sus cuatro versiones de colores: Graphite Black, Amber Sunrise, Sakura Pink y Forest Green, a un precio de lanzamiento de $1,199 MXN.

A partir del 19 de abril, fecha en que inicia su venta oficial, se podrá encontrar también la HUAWEI Band 6 por el mismo precio en cualquiera de las HUAWEI Experience Stores.

Para más información, visita: https://consumer.HUAWEI.com