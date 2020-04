HP empodera a trabajadores remotos con seguridad para mantener los datos protegidos

HP ofrece descarga gratuita de HP Sure Click Pro para ayudar aproteger a los usuarios de amenazas de seguridad basadas endocumentos, email y web.

HP Inc. anunció hoy soluciones de seguridad avanzadas para proporcionar una protección completa contra amenazas para las empresas y sus fuerzas de trabajo remotas, lo que demuestra el liderazgo continuo de la compañía en seguridad de PCs. Las nuevas ofertas incluyen HP ProSecurity Edition, HP Proactive Security, y HP Sure Click Enterprise.

Las amenazas a la seguridad evolucionan y perturban el negocio todos los días. Con la reciente oleada de trabajadores remotos, es primordial ser conscientes de los crecientes riesgos de trabajar desde casa. Se ha encontrado que más del 80% de los routers de oficina en casa son vulnerables a posibles ataques cibernéticos. Los correos electrónicos también representan un riesgo significativo para las organizaciones con más del 90% de las infecciones de PCs que se originan en archivos adjuntos y el 96% de las brechas de seguridad no se descubren hasta meses más tarde.

«En el entorno actual, la PC es más relevante que nunca y la seguridad es una preocupación crítica. Con las crecientes amenazas a la ciberseguridad existe una necesidad real de soluciones de seguridad que ayuden a proteger, detectar, y recuperar», dijo Alex Cho, Presidente de Sistemas Personales de HP Inc. «Las nuevas ofertas de HP proporcionan una combinación única de nube, IA y sus tecnologías de seguridad aplicadas por hardware para ofrecer un futuro más protegido para combatir las amenazas de ciberseguridad en evolución para todos los segmentos de negocio, desde empresas en crecimiento hasta grandes empresas”.

HP Pro Security para PYMEs

HP está ampliando su suite de seguridad reforzada por hardware para PCs para centrarse en la seguridad de nivel empresarial de poco contacto, simple y robusta para pymes. HP Pro Security Edition es el aislamiento de aplicaciones y de protección de endpoints de aprendizaje profundo en PC con Windows 10 más avanzado del mundo lo que ofrece una seguridad de nivel empresarial diseñada para clientes de PYMES. La suite de seguridad incluye HP Sure Sense Pro, una solución de protección basada en IA de aprendizaje profundo, y HP Sure Click Pro, que ofrece protección de aislamiento para navegadores, archivos, y aplicaciones.

La potencia combinada de las versiones avanzadas de HP Sure Click y HP Sure Sense se complementan entre sí, impulsadas por una nube de aprendizaje profundo que está constantemente conectada y actualizando el software, aislando las amenazas, y supervisando el estado de las aplicaciones. Esto proporciona protección de bucle cerrado para múltiples amenazas procedentes de diferentes vectores, aplicado a través de varios tipos de malware. Esta solución completa de protección contra amenazas aborda todos los ciberataques conocidos y desconocidos, combatiendo las amenazas que las soluciones antivirus tradicionales no captan.

Servicio de seguridad administrada para empresas medianas

HP Proactive Security es el servicio de seguridad de endpoints más avanzado del mundo. Proporciona una protección avanzada, supervisada, y gestionada por los expertos en ciberseguridad de HP. Los datos y dispositivos de la empresa están protegidos con múltiples capas de protección proactiva, aplicando tecnologías avanzadas de aislamiento y aprendizaje profundo para proteger los endpoints y reducir el riesgo.

Esta solución de servicio administrado proporciona una visión holística del estado de protección de los dispositivos y hallazgos detallados sobre los ataques intentados y bloqueados por HP TechPulse accesibles desde un simple panel de control, dando a las empresas tranquilidad y a los empleados remotos la libertad de trabajar de forma segura desde cualquier lugar.

La mejor seguridad de su clase para empresas

Diseñado para entidades empresariales y gubernamentales, HP Sure Click Enterprise es la solución de aislamiento y contención de aplicaciones de endpoints más segura del mundo, protegiendo a los endpoints empresariales, incluso de los atacantes más sofisticados, al tiempo que proporciona información detallada y en tiempo real de amenazas a los equipos de seguridad. La solución permite a los clientes ofrecer protección en tiempo de ejecución con aislamiento a nivel de tarea y máquinas virtuales no persistentes, protegiendo a todos los usuarios dentro y fuera de la red sin violación, persistencia, movimiento lateral, o exfiltración de datos.

HP Sure Click Enterprise es compatible con todos los dispositivos Windows 8 y 10, lo que reduce la complejidad y fortalece las posturas cibernéticas generales frente al aumento de los ataques dirigidos y destructivos. También proporciona capacidades adicionales, incluida la protección de las credenciales del usuario de ataques de phishing y análisis automatizado de amenazas basado en la nube. La solución admite implementaciones a gran escala con una sofisticada administración de políticas y amenazas, que se entregan a través de un servidor local o a través de un servicio HP alojado en la nube con acreditación ISO 27001/ SOC2 tipo II.

HP Sure Click Pro

HP Sure Click Pro para descarga gratuita

HP se compromete a apoyar a la fuerza de trabajo de hoy maximizando la seguridad cibernética, especialmente para los clientes y usuarios finales que trabajan desde casa. HP ofrecerá HP Sure Click Pro de forma gratuita hasta el 30 de septiembre de 2020 para ayudar a proteger a los usuarios de amenazas de seguridad basadas en documentos, correo electrónico, y web. HP Sure Click Pro mejorará el HP Sure Click ya existente con características adicionales como la edición de documentos de Word y Excel dentro de un contenedor aislado. Esta oferta estará disponible para su uso en todos las PC con Windows 10 HP y no HP.

Disponibilidad

Se espera que HP Pro Security Edition esté disponible en determinadas PCs HP Elite compradas en el verano de 2020.

esté disponible en determinadas PCs HP Elite compradas en el verano de 2020. HP Proactive Security ya está disponible en piloto para clientes seleccionados y se espera que esté disponible para clientes y socios de todo el mundo en abril de 2020.

ya está disponible en piloto para clientes seleccionados y se espera que esté disponible para clientes y socios de todo el mundo en abril de 2020. HP Sure Click Enterprise se espera que esté disponible en mayo de 2020.

se espera que esté disponible en mayo de 2020. HP Sure Click Pro se ofrecerá de forma gratuita para su descarga en dispositivos HP y no HP hasta el 30 de septiembre de 2020.

Para obtener más información sobre HP Security, visite: https://www.hp.com/SecurityCenter.