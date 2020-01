¡Hovership Havoc llega a Xbox One!

Hovership Havoc te da la opción de elegir entre cuatro diferentes aeronaves o hoverships, cada una con sus propias estadísticas y armas principales.

Por: Colby Breidenstein, desarrollador y diseñador de Snow Day Software.

Empecé a trabajar como desarrollador y diseñador en Hovership Havoc desde hace casi cuatro años. Originalmente, era un minijuego para un proyecto mucho más grande, pero decidí replantear mis ideas sobre ese juego para enfocarme en el minijuego que era un shooter espacial de perspectiva vertical. En ese tiempo, jugaba muchos juegos roguelite con muerte permanente, así que sabía que quería agregarle algunas de esas características al juego. Me encanta que puedes jugar ese tipo de juegos en sesiones cortas o largas, y eso era justo lo que quería lograr en Hovership Havoc. Encuéntralo en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

Hovership Havoc

Hovership Havoc te da la opción de elegir entre cuatro diferentes aeronaves o hoverships, cada una con sus propias estadísticas y armas principales. Todas ellas cuentan con capacidad de ráfaga de disparos, que es extremadamente útil para derrotar a enemigos pequeños y desviar proyectiles. Te encontrarás con habilidades aleatorias a través de los niveles como misiles teledirigidos, drones, lanzallamas, escudos, láseres y muchas más habilidades clásicas del género de ciencia ficción. Los enemigos destruidos liberarán PE que podrás utilizar para mejorar las estadísticas y habilidades de tu hovership.

Después de avanzar a través de los niveles, te encontrarás con batallas de jefes en las que deberás usar tus mejoras y habilidades, aunque con un giro interesante: jugarás desde una perspectiva en tercera persona.

Quería crear un juego que fuera desafiante sin ser frustrante o imposible de completar. Por esta razón agregué un sistema de progresión permanente. De esa forma podrás ganar PE mientras juegas, para mejorar tu hovership antes de empezar una nueva partida.

Siempre he sido fan de Xbox, por lo que me emociona muchísimo finalmente alcanzar mi objetivo de estrenar Hovership Havoc en Xbox One. ¡Prepárate para unirte a la diversión en tu hovership y causar un poco de caos! Encuéntralo en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).