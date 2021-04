HOOKING: Habilidades que no sabías que te dan los videojuegos

Estudios que comprueban que jugar videojuegos reporta beneficios para la salud física y el desarrollo de habilidades cognitivas y psicológicas.

Durante décadas, padres de familia y especialistas han hecho una larga lista de los efectos negativos que los videojuegos producen en los niños y jóvenes: agresividad, depresión, ansiedad, falta de empatía, distanciamiento social, obesidad. Sin embargo, hay un sinnúmero de estudios que comprueban que jugar videojuegos reporta beneficios para la salud física y el desarrollo de habilidades cognitivas y psicológicas que son de gran utilidad en el mundo “real”. A continuación, enlistamos algunos de los atributos que tienen.

Habilidades que aportan los videojuegos

Pensamiento crítico. Diversos estudios enumeran las capacidades cognitivas que mejoran al jugar videojuegos y participar en e-Sports: una mejor memoria, flexibilidad cognitiva, habilidad multitareas, procesamiento de información auditiva, aprendizaje visual y cognición espacial. En especial los juegos de estrategia ayudan a formar un pensamiento crítico y desarrollan la creatividad.

Socialización. Las investigaciones muestran que los gamers están muy lejos de la imagen del “hombre aislado jugando solo”. Los juegos de rol de acción y aventuras en modo multijugador fomentan la colaboración y la competitividad, a la vez que ayudan en la resolución de problemas y la capacidad para tomar decisiones.

Habilidades psicológicas. A través de la práctica de los e-Sports, los jugadores mejoran la autorregulación emocional y la autoestima, aprenden a tomar la iniciativa, propician la comunicación, incrementan las sensaciones de placer y disfrute, así como la identificación de un propósito de vida.

Desarrollo de valores. Los videojuegos pueden tener un papel sensibilizador ante los problemas sociales, influyen en las relaciones colectivas y el trabajo en equipo y fomentan el compromiso, la cooperación, la recompensa por el esfuerzo, la disciplina y la autosuperación. También se observa que en las familias donde todos participan en los videojuegos hay una mejor comunicación y una mayor cercanía entre sus miembros.

Coordinación. Los gamers son más eficientes en la coordinación ojo-mano que quienes no practican videojuegos, debido a que deben reaccionar con precisión y rapidez a los retos del juego. En un estudio, los investigadores pusieron a adultos jóvenes en un juego de conducción donde tenían que mantener un automóvil dentro de un carril recto en medio de un fuerte viento. Los que jugaban videojuegos de acción al menos cinco horas a la semana calificaron notablemente mejor que los que jugaban menos de una hora al mes.

Los juegos de video y los e-Sports son un excelente medio para el crecimiento personal y el desarrollo de habilidades blandas que son altamente valoradas en el mundo laboral actual, así que no hay pretexto para no seguir jugando e incluso participar en torneos de e-Sports. Ya están abiertas las inscripciones de la e-Copa Tecmilenio, no te pierdas las transmisiones y sigue la fanpage oficial de eSports de Tecmilenio para estar al pendiente de los próximos torneos.