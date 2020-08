HBO GO disponible en XBOX One en América Latina

Los usuarios de HBO en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México ahora pueden disfrutar de series favoritas directamente en sus dispositivos Xbox One.

A partir de hoy, los usuarios de Xbox One de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México podrán disfrutar del contenido exclusivo de HBO en la plataforma Xbox One. Los usuarios de esta plataforma ahora tendrán acceso a miles de títulos de HBO, incluyendo las ocho temporadas de la serie más aclamada de todos los tiempos, GAME OF THRONES; grandes éxitos como WESTWORLD, LOS SOPRANO, CHERNOBYL y BIG LITTLE LIES; series nuevas como PERRY MASON y LOVECRAFT COUNTRY; y producciones originales de Latinoamérica como HARD, PICO DE NEBLINA, PSI, SR. ÁVILA y El JARDÍN DE BRONCE.

HBO GO es la plataforma de streaming digital de HBO Latin America, a través de la cual subscriptores pueden disfrutar de acceso ilimitado —en dónde sea, cuando sea— a la programación original de HBO, al igual que a grandes películas, documentales y especiales exclusivos. La app incluye mejoras en la interfaz y navegación, ofreciendo a los usuarios la opción de personalizar sus preferencias de control parental, lenguaje, subtítulos/audio y mucho más.

Los usuarios deben tener una subscripción vigente para acceder a HBO GO a través de Xbox One e iniciar sesión directamente desde sus dispositivos utilizando sus credenciales de HBO GO, mientras que los usuarios de HBO GO que estén registrados a través de un paquete de TV paga o TELCO, pueden activar su dispositivo siguiendo los pasos detallados en el proceso de registro. Al mismo tiempo, los usuarios nuevos pueden suscribirse a través del App Store y Google Play o por hbogola.com (solo México y Colombia).

“Estamos constantemente explorando alternativas de visualización para mejorar la experiencia HBO de nuestros clientes”, dijo Dionne Bermudez, Vicepresidente Corporativo de Distribución Digital e Investigación de Negocios de HBO Latin America. “Con Xbox One, estamos ampliando nuestro alcance a una audiencia de gamers que está en constante crecimiento, al mismo tiempo que le proporcionamos a nuestros fans otra manera de ver sus series y películas favoritas, en dónde sea, cuando sea y como ellos lo prefieran”.

HBO GO tiene lo mejor del contenido exclusivo de HBO, con miles de títulos de alta calidad, incluyendo series originales, películas, documentales, especiales de HBO, estrenos de Hollywood antes que cualquier otro servicio de subscripción y la mejor selección de películas internacionales e independientes. Al mismo tiempo, el contenido original de HBO Latin America está totalmente disponible en la plataforma. Éste ha sido reconocido mundialmente como una de las programaciones más innovadoras de la televisión, llevándose más de 100 premios, incluyendo un Emmy Internacional.

encontrar más información en línea en https://www.xbox.com/es-mx