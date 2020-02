Parece que Warner Bros aprendió a la mala que Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) es una frase muy larga para los motores de búsqueda.

Medidas extremas en tiempos de Posicionamiento en Bucadores (SEO): Warner Bros ha tenido que renombrar la más reciente película bajo el sello de DC, Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), a simplemente Harley Quinn: Birds of Prey, esto en Estados Unidos.

Según reporta The Verge, el nombre Harley Quinn: Birds of Prey, que apareció la noche de ayer en los tickets de las principales país de EE.UU., fue aplicado como parte de una expansión de búsqueda para sitios de venta de boletos. O lo que un experto en SEO te diría: Harley Quinn es una palabra clave con mayor volumen de búsqueda.

Este movimiento no es al azar, y es que Harley Quinn: Birds of Prey no ha alcanzado los ingresos esperados en su primer fin de semana, ya que «tan solo» ha logrado recaudar 33 millones de dólares domesticamente, es decir, en Estados Unidos, mucho menos de los más de 50 millones que se habían especulado.

De hecho un experto ha comentado a The Verge que este fracaso en taquilla — según los expertos — fue producto de un efecto dominó de malas decisiones entorno a la campaña de marketing de Harley Quinn: Birds of Prey.

Entre ellas no solo encuentra el título — Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) simplemente es muy largo para recordar –, sino también una mala campaña de marketing y malos trailers, que, en conjunto, generaron que el público simplemente no conectara o se olvidara de la película.

En México la película mantiene el título de Aves de Presa Y La Fantabulosa Emancipación De Una Harley Quinn, y se desconoce si será renombrada en algún momento.