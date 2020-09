Sigue esta guía para aprender a editar vídeos

Inicia desde lo básico para editar videos y en poco tiempo estarás en las grandes ligas. Descubre lo que todo principiante debe saber.

Imagina que grabas el video que siempre soñaste subir a redes sociales para compartirlo con tus amigos y familiares. No obstante te percatas de que algunas escenas están desenfocadas o que podrías añadirle música, por lo que te gustaría editar el video pero nunca antes lo habías hecho.

Guía para aprender a editar vídeos

Siempre hay una primera vez para todo y la edición audiovisual no es una excepción. Este es el momento en el que tu creatividad y atención al detalle se vuelven más importantes, ya que es un proceso muy laborioso. Aprende a encontrar exactamente lo que quieres transmitir en el menor tiempo posible, y descubre lo que todo principiante en esta actividad debe saber con los siguientes pasos.

No te compliques, elige algo simple.

Al descargar cualquier software de edición con licencia profesional observás tantas opciones, botones y funciones que te desanimarás inmediatamente. Afortunadamente existen alternativas diseñadas para personas como tú que apenas empiezan en esta actividad. Una de ellas es la GoPro App, que tiene una interfaz intuitiva, fácil de entender y las herramientas básicas para hacer de la edición una experiencia gratificante.

Recorta las pausas

Si no seleccionas cuidadosamente las imágenes que componen tu material, obtendrás un vídeo largo con escenas innecesarias. Si no sabes qué eliminar, pregúntate: «¿esto contribuye con lo que quiero mostrar?». La recomendación es decirle adiós a esas pausas en las que no pasa nada, con los cortes correctos también se limpiarán los errores técnicos y las interrupciones.

Siente el ritmo

Cuanto más dinámico sea un video es mejor, pero eso no significa que deba saturarse de elementos hasta el punto en que no se entienda de qué trata. Piénsalo como una canción con momentos intensos, variaciones, solos de guitarra y falsetes. Al igual que en la música, la edición audiovisual debe tener armonía al buscar el mismo tono por escena, porque de lo contrario te arriesgas a generar tomas aleatorias sin relación alguna.

Descansa cuando sea necesario

Recuerda que la edición toma su tiempo. Ya sea en celular o en computadora, en algún momento te cansarás y tu energía se agotará. Tómate un merecido descanso, después con la mente despejada, seguro que vuelves con la imaginación al tope y serás una máquina imparable de ideas creativas.

Esta es tu historia.

Incluso con los mismos materiales y herramientas de edición, cada persona obtendrá diferentes resultados en sus videos. Recuerda que es tu historia y tú decides cómo contarla. Esa es la libertad que viene con la edición siempre y cuando sigas los otros cuatro puntos. Cuanto más personalidad tenga el vídeo, más probabilidades hay de que destaque entre los demás.

Por ejemplo, ¿recuerdas que te mencionamos la aplicación de GoPro? La marca de cámaras de acción tiene la filosofía respecto a que se debe contar historias propias, y son fieles creyentes de que cada persona tiene un punto de vista diferente para aportarlo al mundo mediante sus videos. Así que pierde el miedo a la edición, porque al igual que tú, miles de personas ya empiezan a expresarse más allá de las palabras.

