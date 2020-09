Guía definitiva para recuperar la firmeza y olvidar la piel de naranja

Realizar estiramientos, mantener rutinas de ejercicio y una buena alimentación son parte de la guía definitiva para combatir la piel de naranja.

Sin importar la edad, tipo de cuerpo y de piel la mayoría conocemos a una gran enemiga: la piel de naranja. Sin embargo, según la Fundación Mexicana de Dermatología el 90% de las mexicanas tenemos, así que no te preocupes, no eres la única, al contrario, es algo normal del cuerpo que se produce por diferentes cuestiones como la alimentación, la genética, el sedentarismo, entre otras. Por ello, Torongia te comparte algunas recomendaciones para reducirla y tonificar nuestra piel.



Comer saludable se traduce a piel radiante

Llevar una alimentación balanceada y rica en nutrientes nos ayudará a obtener una piel tersa y radiante, esto no significa satanizar las harinas y las grasas, únicamente debemos saber qué porciones podemos comer para mantener la ingesta calórica correcta. Es recomendable consumir alimentos ricos en fibra para que ayuden en la absorción de nutrientes, los cuales mantendrán la piel hidratada.



El agua, nuestra mejor amiga

Mantenerse hidratado es la pieza clave para reducir la piel de naranja, ya que ayuda a eliminar las toxinas y depura el cuerpo. Pero ¿cuánta agua debo tomar al día? La formula es dividir tu peso (kg) entre 7 y como resultado será el número de vasos de agua de 250ml que debes ingerir al día.



Utiliza auxiliares reafirmantes en tu rutina

Realizar ejercicio de 3 a 4 veces por semana es más que suficiente para mantener un estilo de vida saludable, sea cual sea la actividad física que elijas, el punto es activarte para obtener esa piel tersa que buscamos. Existen complementos ideales para recuperar la firmeza en la piel, como el Gel Reafirmante Corporal de Torongia que gracias a la combinación de diferentes ingredientes de origen natural como la toronja, algas marinas y centella asiática que nos ayudan a reafirmar y mejorar el aspecto de la piel.



Evita permanecer sentada por largo tiempo

El sedentarismo es una de las principales causas de la piel de naranja y en estos días que debemos permanecer en casa es más fácil que aparezca la piel de naranja porque nos olvidamos de los horarios y a veces duramos largo tiempo en la misma posición. Por ello, es importante pararte y caminar por lo menos 10 minutos cada hora, esto permitirá un mejor flujo sanguíneo en todo tu cuerpo.



Realiza estiramientos

Realizar estiramientos es una forma sencilla de mantener el cuerpo activado, es recomendable realizar estiramientos del cuerpo completo al despertar y antes de ir a dormir, además nos ayudará a estar más relajados durante el día. Recuerda que el estrés también se refleja en el cuerpo y sobre todo en la piel.



Ahora que ya lo sabes, es importante seguir estos consejos para tener un estilo de vida saludable y que mejor que lo puedas complementar con Torongia.

