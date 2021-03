Los Grammy Awards 2021, serán transmitidos por TNT y TNT Series

Dhasia Wezka y Gerudito estarán presentes en la 63 edición de los Grammy Awards 2021, los cuales serán transmitidos por TNT y TNT Series.

La 63ª edición de la premiación más importante de la música llegará a toda Latinoamérica en vivo, el próximo domingo 14 de marzo, y podrá ser vista en TNT (doblada al español) y TNT Series (en idioma original), desde las 18:00 (MEX) horas. Rafa Sarmiento e Ileana Rodríguez serán los encargados de la traducción y comentarios durante la ceremonia, y acompañarán la transmisión durante el Pre-show “Punto de Encuentro TNT” conducido en esta oportunidad por los invitados Dhasia Wezka, Gerudito y la presentadora TNT Lety Sahagún desde las 17:00 (MEX) horas, en un espacio especialmente pensado para los fans.

Beyoncé encabeza las nominaciones con nueve categorías y, además de ser la principal favorita, es la mujer con más postulaciones en la historia de los premios con 79 candidaturas durante su carrera. La artista norteamericana podría convertirse también en la solista femenina con más triunfos en esta premiación, ya que cuenta con 24 galardones, tres menos que la violinista Allison Krauss.

Un poco más atrás, con seis menciones, aparecen Taylor Swift, Dua Lipa y Roddy Ricch. Billie Eilish, Post Malone y los Black Pumas también lideran con múltiples nominaciones en importantes categorías. Por su parte, Doja Cat y Megan Thee Stallion se enfrentarán en la categoría de Mejor Artista Nuevo con Phoebe Bridgers, Ingrid Andress, Chika, Noah Cyrus, D Smoke y Kaytranada.

Grammy Awards 2021

Las tres principales categorías de esta nueva entrega de los GRAMMY tienen a los siguientes candidatos:

Grabación del Año: “Black Parade” (Beyoncé), “Colors” (Black Pumas), “Rockstar” (DaBaby y Roddy Ricch), “Say So” (Doja Cat), “Everything I wanted” (Billie Eilish), “Don’t Start Now” (Dua Lipa), “Circles” (Post Malone), y “Savage” (Megan Thee Stallion y Beyoncé).

Álbum del Año: “Chilombo” (Jhené Aiko), “Black Pumas – Deluxe Edition” (Black Pumas), “Everyday Life” (Coldplay), “Djesse Vol. 3” (Jacob Collier), “Women in Music Pt. III” (Haim), “Future Nostalgia” (Dua Lipa), “Hollywood’s Bleeding” (Post Malone) y “Folklore” (Taylor Swift).

Canción del Año: “Black Parade” (Beyoncé), “The Box” (Roddy Ricch), “Cardigan” (Taylor Swift), “Circles” (Post Malone), “Don’t Start Now” (Dua Lipa), “Everything I Wanted” (Billie Eilish), “I Can’t Breathe” (H.E.R) y If the World Was Ending (JP Saxe ft. Julia Michaels).

Este año también figuran nombres de artistas hispanos como JBalvin y Bad Bunny, nominados a la mejor interpretación pop dúo/grupo por su tema One Day junto a Dua Lipa y Tainy. En otras categorías se encuentran también Camilo, Kany García, Ricky Martin, Debi Nova, Bajofondo, Cami, Cultura Profética, Fito Páez, Lido Pimienta, Alejandro Fernández, Lupita Infante, Natalia Lafourcade, Mariachi Sol De México De José Hernández, José Alberto «El Ruiseñor», Edwin Bonilla, Jorge Celedón & Sergio Luis, Grupo Niche, y Víctor Manuelle.

En este año especial, se esperan con ansias las presentaciones en vivo durante el show de Harry Styles, Taylor Swift, Billie Eilish, HAIM, BTS, Megan Thee Stallion, Cardi B, Bad Bunny, DaBaby, Dua Lipa, Post Malone, Black Pumas, Brittany Howard y Miranda Lambert, entre otros aclamados artistas.

La lista completa de nominados se puede revisar aquí.

La 63ª edición de los GRAMMY Awards 2021 se transmitirá por TNT (español) y TNT Series (en idioma original) el domingo 14 de marzo, a las 18.00 (MEX) horas.

