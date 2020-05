Google presentará la primera beta pública de Android 11 en junio

El 3 de junio, a las 10 AM (hora de CDMX), Google presentará la primera versión beta de Android 11 destinada al público general.

Luego de unos meses de estar disponible para los desarrolladores, Google lanzará la primera beta pública de Android 11, la próxima gran actualización de sus sistema operativo móvil, el próximo 3 de junio en un evento virtual.

Debido a la contingencia mundial generada por el COVID-19, Google tuvo que cancelar el I/O 2020, su evento más importante para desarrolladores, y el cual hubiese sido el escenario de presentación oficial de Android 11.

De acuerdo a la página de registro para «The Beta Launch Show», el evento de Google se llevará a cabo de 11:00 AM a 12:00 PM, Hora del Este de los Estados Unidos, es decir, de 10:00 AM a 11:00 AM para la Ciudad de México.

Durante ese tiempo, la firma realizará importantes anuncios en materia de conectividad, controles, seguridad, productividad, accesibilidad, por mencionar algunas de las nuevas características de Android 11 «que no están listas para contarnos aún».

De hecho, en el vídeo se hace énfasis a que cualquier persona podrá disfrutar de «The Beta Launch Show» de Android 11 desde la comodidad de sus hogares:

Según recopila Android Police, algunas de las características que llegarán a Android 11 se encuentran un grabador de pantalla nativo, notificaciones en burbujas, así como mejoran en ajustes y configuraciones de privacidad.

Todo lo anterior se ha podido observar en las diversas versiones previas para desarrolladores, disponibles para algunos modelos de la familia Pixel de Google.