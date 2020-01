Google añadirá grabación de llamadas en su aplicación Teléfono para Android

Una nueva versión de pruebas de la aplicación de Teléfono que Google desarrolla para Android ha mostrado indicios de la llegada de una grabadora de llamadas, la cual además será capaz de transcribir a texto estas conversaciones de voz.

De acuerdo con el reporte de 9to5Google, la función de grabación y transcripción de llamadas ha sido descubierta al descompilar la versión 44 de la app de Teléfono de Google, donde pudieron encontrar líneas de código que hacen referencias a ambas funciones.

Al activar esta función, la app de Teléfono de Google incluye un mensaje en el cual se invita al usuario a cumplir con las normativas locales, en términos de privacidad:

De igual forma, se encontraron indicios de que la aplicación también reproducirá un mensaje al iniciar y concluir la grabación de la llamada, esto por la inclusión de las siguientes líneas de código:

<string name=”call_recording_starting_voice”>This call is now being recorded</string>

<string name=”call_recording_ending_voice”>Call recording has now ended</string