Alerta por el “Goofy Humano” en redes sociales

Estudio de Kaspersky revela que el 48% de los niños mexicanos cuenta con un perfil en WhatsApp, Instagram, YouTube y/o Facebook. Sin embargo, 2 de cada 10 padres en México rara vez monitorea las redes sociales de sus hijos.

Goofy Humano

La viralización del “Goofy Humano”, un personaje inventado por un supuesto creador de contenido que incita a los niños a practicar violencia autoinfligida a través de redes sociales, refuerza la discusión sobre la importancia de la presencia de adultos en el seguimiento de las actividades en línea de los menores. Este fenómeno se viralizó este verano en Brasil y recientemente, hay reportes de que los retos promovidos por este personaje se están extendiendo por Europa.

De acuerdo con una encuesta realizada por la empresa de ciberseguridad Kaspersky, en colaboración con CORPA, el 48% de los niños mexicanos cuenta con un perfil en redes sociales. Sin embargo, el 20% de los padres rara vez monitorea las redes sociales de sus hijos, por lo que desconocen qué tipo de información es a la que los menores están expuestos y la que comparten.

La falta de atención a la vida física y digital de los niños es, en opinión de Fabio Assolini, analista senior de seguridad de Kaspersky, la principal brecha para que casos como este sigan ocurriendo. Según el experto, la relación de los jóvenes con delincuentes o grupos que fomentan prácticas de violencia está relacionada con la inseguridad y la idea de que Internet es un entorno anónimo que ayuda a expresar la angustia que siente el agresor. Y es que cuando los padres no participan en la vida de sus hijos, no logran identificar situaciones en las que el niño sufre algún tipo de acoso o violencia.

“La conversación es el arma principal para prevenir y resolver ambos casos: la víctima y el ejecutor de la violencia. Por lo general, los que están acosando pueden sentir celos de que otro niño o adolescente tenga algo que él no tiene, y no me refiero a bienes materiales, generalmente la motivación es emocional, familiar o social”, explica Assolini.