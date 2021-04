Los titanes cinematográficos Godzilla y Kong lucharán por supremacía en World of Warships

¡El épico enfrentamiento entre Godzilla y Kong terminó en alta mar! World of Warships, recibirá un episodio exclusivo protagonizado por los dos titanes.

Inmediatamente después del debut de la épica película de acción Godzilla vs. Kong de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, los infames enemigos llevarán su batalla a alta mar en World of Warships y World of Warships: Legends como parte de una colaboración exclusiva por tiempo limitado entre Wargaming, Legendary Entertainment y Toho Co, Ltd.

Godzilla y Kong en World of Warships

Estos enormes e icónicos Titanes aparecerán a bordo de sus naves individuales, y también estarán disponibles como comandantes jugables. Además, los camuflajes, parches, banderas y más con temas de películas estarán disponibles en el juego durante la promoción, que comenzará a finales de mayo. Godzilla vs. Kong está en cines a nivel internacional y, a partir del 31 de marzo, en EE. UU. y en HBO Max durante 31 días desde su estreno en cines.



Trailer de World of Warships

Trailer de World of Warships: Legends



Trailer de Godzilla vs. Kong.

En esta batalla definitiva de pesos pesados, solo puede haber un ganador. En representación del Equipo Godzilla, de azul y con un peso de 41,217 toneladas, se encuentra el acorazado japonés Amagi. En la esquina naranja, representando al Equipo Kong y con un peso de 37,484 toneladas, se encuentra el acorazado USS North Carolina. Ambos equipos vendrán con camuflajes permanentes únicos inspirados en películas, pero también con sus propios camuflajes consumibles, parches, banderas y más.

En el lado de las consolas, los jugadores de World of Warships: Legends que elijan Godzilla tendrán un acorazado único con el nombre de Heat Ray, mientras que los fanáticos de Kong tendrán una gran contraparte en Primal, un acorazado que representa el poder de la criatura. Todo lo que se ofrecerá junto con los comandantes acompañantes, camuflajes consumibles, parches, banderas y más.

«Hace casi 60 años, King Kong y Godzilla se enfrentaron por primera vez en la pantalla grande en Japón, y desde entonces la rivalidad de estas criaturas míticas ha capturado la imaginación de millones en todo el mundo», dijo Aleksandr Nikolaev, productor editorial senior de Wargaming. «World of Warships siempre está buscando contenido nuevo y emocionante que nuestros jugadores puedan apreciar y estamos encantados de compartir con ellos nuestra visión de este legendario enfrentamiento de titanes».

«Wargaming es el socio perfecto para permitir que los fanáticos salten a la acción y participen en el tan esperado enfrentamiento entre estos dos enormes Titanes», dijo Sam Rappaport, Director de Medios Interactivos de Legendary Entertainment. «A través de esta colaboración, los fanáticos podrán experimentar el inmenso tamaño y escala de la película a través de este choque épico de los acorazados Equipo Godzilla y Equipo Kong».

Sitio web oficial: www.worldofwarships.com