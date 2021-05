Godzilla vs. Kong: Choque de íconos en World of Warships

Los monstruosos Titanes de Legendary Entertainment continúa cuando World of Warships lanza un evento inspirado en Godzilla vs. Kong por tiempo limitado.

El épico conflicto entre los monstruosos Titanes de Legendary Entertainment continúa cuando World of Warships lanza un evento único inspirado en Godzilla vs. Kong por tiempo limitado, con actividades y elementos exclusivos en el juego. Decididos a resolver sus diferencias de una vez por todas, Godzilla y Kong estarán disponibles para adquirir como comandantes con doblaje y efectos visuales únicos, a partir de hoy hasta finales de mayo. Además, una cadena especial de misiones de combate estará disponible para todos los jugadores de World of Warships.

La película de gran éxito Godzilla vs. Kong de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, que ha ganado más de $415 millones en la taquilla mundial, está ahora en cines.

Para tener en las manos este contenido exclusivo, los jugadores podrán elegir entre tres paquetes temáticos diferentes.

Kong: Ira Primitiva incluye al comandante Kong con 10 puntos de habilidad y una voz única, Carolina del Norte con su camuflaje permanente original, una bandera conmemorativa, camuflajes temáticos y otros bienes. Mientras que Godzilla: Monstruo Superior viene equipado con el comandante Godzilla, 10 puntos de habilidad, un Amagi equipado con su camuflaje permanente Rayo de calor, una bandera conmemorativa, un camuflaje temático y otros bienes. Tanto Kong como Godzilla comandantes, con sus respectivos buques de guerra y el resto de el contenido temático estarán disponible en el paquete Titanes: Paquete Grande.

Además, una nueva cadena especial de misiones de combate estará disponible para todos. Para desbloquearlo, los jugadores deberán elegir un lado: Team Godzilla o Team Kong.

Cada etapa completada de la cadena de misiones recompensará a los jugadores con dos camuflajes: Ultimate Guardian o Ultimate Titan. Una vez completada, la cadena ofrecerá el contenedor final Dos Titanes – Un Rey.

La cadena de misiones estará disponible en batallas aleatorias, clasificatorias y cooperativas, así como en operaciones con barcos de nivel V-X.

Para obtener una descripción completa de los paquetes y contenedores, consulta la publicación oficial.